陸駐英大使劉曉明3度舉行記者會　要英國認清香港事態

▲中國駐英國大使館建於1877年。（圖／翻攝自Twitter／martinxo）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港反送中示威者在理工大學與港警爆發激烈衝突後，歐盟在18日發表聲明表示，任何暴力行為都是不可接受的，包括和平集會在內的基本自由，都是香港人的權利，必須得到維護。中國駐英國大使劉曉明則警告，北京不會坐視香港局勢失控，同時堅決反對外部勢力干涉。

英國政府在香港事件發生後，一直表達強烈地關切，曾在7月指責中方違反1997年領土移交時承諾的「一國兩制」原則，香港政府變得越來越專制。總理鮑里斯·約翰遜的發言人在18日表示說，會繼續敦促各方要保持冷靜，並支持和平抗議的權利，必須盡一切努力確保11月24日的區議會選舉按計劃進行。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示，動盪和暴力僅靠執法行動是無法解決的解決，政府必須採取明確的措施。

▲香港理工大學周邊自17日開始爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）

劉曉明18日在倫敦舉行的記者會上表示，這是香港爆發衝突以來第3次在倫敦舉行記者會，美國國會眾議院通過所謂《香港人權和民主法案》，粗暴干涉香港事務和中國內政，英國政府和議會下院外委會也對香港問題說三道四，還有數名英國政客鼓吹港獨，「這些外部勢力請立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，立即停止縱容香港暴力犯罪，否則必將搬起石頭砸自己的腳！」

記者會結束前，劉曉明也表示，如果香港亂局繼續下去，英國的利益也會受到損害，呼籲英方人士清楚認清香港事態的實質，支持特區政府盡快結束亂局。