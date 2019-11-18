中華郵政「郵保付」停擺半年預算照編被抓包　立院交委會決議刪減1000萬





▲「郵保付」介紹。（圖／翻攝自中華郵政網頁）

政治中心／綜合報導

立法院18日召開交通委員會，立委林俊憲針對109年度中華郵政預算進行審查，認為由於中華郵政推動電子支付成效不如預期，「郵保付」甚至早已停止服務，109年度預算書卻增加相關預算，使他要求檢討改善，決議通過刪減預算1000萬元。

針對109年度桃園機場、中華郵政預算案，林俊憲18日表示，桃園機場第三航廈建設計畫，年年有預算，但年年不動工。由於第三航廈主體工程流標，目前仍處於重新檢討、修改設計的階段，導致第三航廈整體建設計畫延宕至今，桃機實在對國人無法交代。因此18日交委會做成決議，刪減「桃園機場第三航站建設計畫」經費45億元，並要求交通部於明年二月底完成定案，以利後續動工。

林俊憲說，此外為建立良好的國門形象、全力發展觀光業，在入境證照查驗時，相較於我國國人多走自動查驗通關，外國人的人工審查隊伍經常大排長龍；因此俊憲要求交通部召開跨部會討論，相關部門需彈性調配人力配置，以降低外國人入境審查的等候時間。

另外針對109年度中華郵政預算，林俊憲提到，由於中華郵政推動電子支付成效不如預期，其所開辦之「郵保付」甚至已於2019年6月1日起停止服務，而中華郵政於109年度預算書仍增加相關預算，明顯與業務狀況不符合；因此交委會要求中華郵政檢討改善，決議通過刪減預算1000萬元，並凍結1/10，於11月底之前提出具體書面報告後，始得動支。

關於所謂「郵保付」，為中華郵政股份有限公司（以下簡稱郵局）所經營的網路交易代收代付服務，買、賣家經由簡易的註冊認證程序即可加入成為郵保付會員，使用郵保付簡便安全的代收、代付款金流服務。郵保付代收的交易價金會存入本服務價金保管專戶，在價金保管期限屆滿且無交易爭議後，將付款方所支付之價金，移轉至收款方，完成支付程序。

林俊憲2018年3月26日就在交通委員會上批評，該「郵保付」宣導不足，境內交易使用次數僅86次，消費10萬元出頭，會員數1298人；跨境交易使用8萬2574次，消費1億3943萬0828元，會員8701人。當時中華郵政董事長王國材強調，會再加強宣導業務，然而到了今年6月1日卻宣告停止服務。

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

