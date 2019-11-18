暫停《蒙面法》、聲波炮！　港警：理大出來都以「涉暴動罪」逮捕

▲香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港理工大學示威者今（18）日三度試圖離開校園，但都宣告失敗，警民持續對峙中。香港警方下午開記者會表示，現在開始暫停有關蒙面法的執法，並會暫時停用「聲波炮」。

根據《香港01》報導，警方17日首次使用「長距離揚聲裝置」（聲波炮），行動部高級警司汪威遜表示，裝置已引入10多年，目的是傳達重要訊息，自己並不是專家「跟從供應商指示使用是安全又有效」。汪又說，警方給予警告後，似乎沒人聽從，暫時會改用麥克風...等其他方法。

▲香港理工大學示威者以弓箭回擊。（圖／記者游宗樺攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，《蒙面法》可以避免人在面罩下為所欲為，減低犯罪意圖，但身為主要執法者，警方會按照法庭裁決，由現在開始暫停有關《蒙面法》的執法，等到後續有進一步發展再作決定。

西九龍總區指揮官卓孝業呼籲，希望事件可以和平落幕，所有人放下武器走出來，所有出來的人會以「涉嫌暴動」罪逮捕，如果他們不嘗試衝破警方防線，警方也不會使用任何武力。

▲理大示威者今試圖衝出去，但都失敗收場，部分人當場被警察逮捕。（圖／記者宋良義攝）

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，調整後的總拘捕人數為4491人，包括3395及1095女，11至83歲，主要涉暴動、藏有攻擊性武器、縱火、襲擊...等罪。在過去周末，警行動拘154人，103男51女，13至54歲，涉及非法、暴動、縱火...等罪。

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