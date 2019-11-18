人妻出走6年！　婆婆過世拒絕奔喪　夫心寒訴離判准

▲吳男與妻結婚多年，6年前妻子離家出走，2019年吳母過世，他要求妻子返家奔喪遭拒，心寒之餘訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／基隆報導

吳姓男子與妻子結婚26年，吳妻因長年對公婆有言語、肢體等暴力行為，又經常向鄰居借錢不還，導致夫妻倆時常發生口角，2013年吳妻氣憤離家出走。吳男母親2019年過世時，吳男透過孩子通知妻子回來參加喪禮，但吳妻不願返家還揚言要離婚，讓吳男心寒不已，認為兩人已難維持婚姻關係，向法院訴請離婚。法官認為，兩人早已各自生活，婚姻關係名存實亡，予以判准。

據判決，吳男與妻子1993年1月結婚至今已超過25年，但早在6年前吳妻其實就已離家出走。兩人結婚以來，吳男多次發現妻子會對他父母有言語、肢體等暴力行為，又時常跟附近鄰居借錢不還，種種問題讓他相當頭痛，雙方也為此常大吵。2013年3月初2人再起爭執，發生口角後吳妻憤而離家出走，6年來完全沒有任何消息，直到2019年6月吳母過世，吳男透過子女與妻子連繫，要她回來奔喪，卻遭妻子狠心拒絕，還揚言要離婚，他為此心寒不已，向法院訴請離婚。

法官審理時認為，夫妻之間本應互相尊重保持共同生活的圓滿，若這些基礎都不存在了，可能難以再有復合可能。且據了解，吳男與妻子早在2013年3月就因爭吵分居，至今已超過6年沒有聯繫，夫妻關係早已名存實亡，又吳妻行蹤不明，雙方確實難以繼續經營婚姻生活，判准離婚。仍可上訴。

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