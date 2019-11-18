看護工穿雇主母親18萬香奈兒大衣逃跑　出庭瞎辯「她送我的」

▲印尼籍看護工阿玉（阿玉）趁雇主熟睡時，穿上家中的香奈兒名牌大衣逃跑，遭逮後刑事部分被判刑2個月。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

印尼籍家庭看護工阿玉（化名）受雇於沈姓男子家中，負責照顧沈男母親。沈母控阿玉2017年1月2日凌晨趁她熟睡時，穿上她的香奈兒大衣，在帶著價值80萬的愛彼錶、項鍊、琉璃球等貴重物品，逃跑離開沈家。台北地院審理，因證據僅能證明阿玉偷走大衣，故最終刑事部分判阿玉2個月徒刑；民事則僅需賠償價值18萬元的香奈兒大衣。

阿玉2016年4月19日開始受雇於沈男家中，待不到一年的時間，2017年1月2日凌晨4時56分許，她就偷偷穿上沈母價值18萬的香奈兒大衣逃跑離開。沈母起床後發現阿玉不見蹤影，經調閱社區內監視器畫面後立即報警尋求警方協助，同時控訴阿玉還偷走家中名錶、項鍊、琉璃球等貴重物品，向阿玉求償新台幣100萬元。

阿玉法庭上否認偷竊，她表示清晨出門前天氣寒冷，沈母見狀主動將香奈兒大衣送給她。沈母則回應，家中為樓中樓，阿玉住在樓上，空間獨立，因為對她很信任，所以家中抽屜平常都不會上鎖，早在阿玉逃跑前，就有發現皮包內現金有陸續減少的狀況。2017年1月2日早上8點起床後，發現阿玉逃跑，在清點家中財物後驚覺很多東西都不見了，又從社區監視器畫面中看到阿玉穿香奈兒大衣跑掉，遂馬上向警方報案。

刑事庭審酌，香奈兒大衣價值18萬可說是相當貴重，常理下應該不會隨意送人，因此不採信阿玉說詞，依竊盜罪判她2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

民事部分，沈母在清點家中財物後，指控阿玉除偷走價值18萬的香奈兒大衣外，還拿走了價值80萬的愛彼（AP）錶1支、9590元的Follie Folli錶1支、4980元的SWAROVSKI項鍊1條及近2萬7千元的琉璃球1個，加總損害超過百萬元，因此求償100萬元。

民事庭審後認為，根據社區內監視器畫面，阿玉確實有偷走香奈兒大衣，但其他部分警方未搜出相關證物，無法證明是阿玉偷的，因此判她僅須照價賠償大衣價格，其他部分免賠。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►彰化藍營立委參選人戴「冠軍帽」出征！千人步行去登記引眾目

►少女校門口遭攔 國小警衛硬加LINE還約砲：有沒有看過A片？