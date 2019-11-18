星宇機上音樂指定「Smooth Jazz」有原因　跟張國煒的過去有關

▲星宇航空董事長張國煒指定採用「Smooth Jazz」作為機上音樂風格。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

繼全系列制服、星宇香及機上安全影片發表，星宇航空今（18）日再公開由爵士樂巨擘Peter White打造的機上音樂，包含登機及降落音樂共6首歌曲。星宇航空董事長張國煒也親曝為何指定採用Smooth Jazz的原因。

星宇航空希望在每個服務環節皆能帶給旅客嶄新的感受，張國煒指定採用Smooth Jazz作為機上音樂風格，跳脫傳統航空公司的曲風，其原因就是他在美國留學時，就時常邊開車邊收聽爵士樂。

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▲星宇找來爵士樂巨擘Peter White量身打造機上音樂，6首歌曲已可在線上搶先聽。（圖／星宇航空提供）

張國煒也說，星宇航空編製Smooth Jazz機上音樂的初衷，是希望旅客一上機就能沈浸在輕鬆愉悅的氣氛中，機上音樂除了好聽還要耐聽，讓人在密閉的機艙環境中感到全然的放鬆，提升飛行的舒適感受。

因此，星宇邀請Smooth Jazz界的大師級人物Peter White，量身打造專屬的機上音樂，為使樂曲能在機艙噪音及封閉環境下依舊突出，Peter White特別選用音色較飽滿的樂器如吉他、手風琴及馬林巴琴。

三首登機音樂：Flying High、Fun in the Sun、Island Getaway營造充滿放鬆及期待的海島度假感；三首Landing music：Peaceful、Adventure、Homeward Bound則以輕快的節奏預告美好旅程，同時也為返家或抵達目的地的旅客營造歡樂的氛圍。6首歌曲各自述說不同的故事，卻也巧妙的呈現起承轉合，共同譜出完美的聽覺之旅。

▲Peter White特別選用音色較飽滿的樂器如吉他、手風琴及馬林巴琴，量身打造星宇機上音樂。（圖／星宇航空提供）

Peter White表示，這是他首次為航空公司譜寫歌曲，試著在音樂中傳遞旅行和冒險的感受，非常感謝能有這次的創作機會，希望大家都能喜歡星宇航空的機上音樂。

為此，Peter White也發行數位專輯Music for STARLUX Airlines，已正式上架於iTunes/Apple Music/Spotify/ Youtube Music/ KKBOX（https://lnk.to/musicforstarluxairlines），粉絲可搶先體驗星宇航空於聽覺上的講究服務。

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