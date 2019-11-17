星宇航空6首機上音樂曝光！　30秒爵士樂搶先體驗「登機→降落」

▲星宇航空的機上音樂，已經可以在數位音樂平台搶先聽。（圖／翻攝自音樂平台）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空打造五感頂級飛行體驗，開航前一舉一動也備受矚目，有網友在星宇航空FB討論區發問，「星宇未來起飛、降落時會放音樂嗎？」，當時星宇董事長張國煒也親回「會有哦」，讓不少粉絲相當期待。現在就有星宇粉在數位音樂平台上發現，爵士樂巨擘Peter White發行「Music for STARLUX Airlines」，經證實就是登機、降落時的6首歌曲。

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▲星宇航空還沒開航，一舉一動就已備受關注。（圖／星宇航空提供）

有星宇粉發現爵士樂巨擘Peter White，在數位音樂平台上發行「Music for STARLUX Airlines」專輯，經證實，6首歌曲就是星宇航空登機、降落時的機上音樂，但屆時在機上播放時，樂聲會稍有不同。其中，Flying High、Fun in the Sun、Island Getaway是登機音樂，Landing music：Peaceful、Adventure、Homeward Bound則是降落時的歌曲，6首歌曲皆可搶先聽30秒。

▲有粉絲發問未來是否有起飛、降落音樂，引來張國煒親回「會有哦」。（圖／星宇航空提供）

事實上，先前星宇粉在音樂還沒曝光前，就已在星宇航空FB討論區期待發問，「星宇未來起飛、降落時會放音樂嗎？」，當時星宇董事長張國煒也親回「會有哦」。在這次音樂曝光後，也再度引起粉絲熱烈討論，更大讚「很輕快舒服的感覺，可以安撫有些人登機的緊張感」、「真的太棒了，期待！」、「聽起來真的很舒服」，但也有粉絲認為「好聽，可是會不會不搭太空的感覺？」。

日前星宇航空「StarWonderers星探者」機上安全影片剛首映，以擬真的3D動畫技術打造星宇宇宙，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並創作了來自不同星球的星際旅人，以詼諧又趣味的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項，光製作費就花了至少3千萬。這次機上音樂又曝光，讓粉絲更能搶先體驗飛行感受。

「Music for STARLUX Airlines」專輯搶先聽：https://lnk.to/musicforstarluxairlines

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