星宇航空6首機上音樂曝光！　30秒爵士樂搶先體驗「登機→降落」

▲星宇航空的機上音樂,已經可以在數位音樂平台搶先聽。(圖/翻攝自音樂平台)

記者賴文萱/台北報導

星宇航空打造五感頂級飛行體驗,開航前一舉一動也備受矚目,有網友在星宇航空FB討論區發問,「星宇未來起飛、降落時會放音樂嗎?」,當時星宇董事長張國煒也親回「會有哦」,讓不少粉絲相當期待。現在就有星宇粉在數位音樂平台上發現,爵士樂巨擘Peter White發行「Music for STARLUX Airlines」,經證實就是登機、降落時的6首歌曲。

請繼續往下閱讀...

▲星宇航空還沒開航,一舉一動就已備受關注。(圖/星宇航空提供)

有星宇粉發現爵士樂巨擘Peter White,在數位音樂平台上發行「Music for STARLUX Airlines」專輯,經證實,6首歌曲就是星宇航空登機、降落時的機上音樂,但屆時在機上播放時,樂聲會稍有不同。其中,Flying High、Fun in the Sun、Island Getaway是登機音樂,Landing music:Peaceful、Adventure、Homeward Bound則是降落時的歌曲,6首歌曲皆可搶先聽30秒。

▲有粉絲發問未來是否有起飛、降落音樂,引來張國煒親回「會有哦」。(圖/星宇航空提供)

事實上,先前星宇粉在音樂還沒曝光前,就已在星宇航空FB討論區期待發問,「星宇未來起飛、降落時會放音樂嗎?」,當時星宇董事長張國煒也親回「會有哦」。在這次音樂曝光後,也再度引起粉絲熱烈討論,更大讚「很輕快舒服的感覺,可以安撫有些人登機的緊張感」、「真的太棒了,期待!」、「聽起來真的很舒服」,但也有粉絲認為「好聽,可是會不會不搭太空的感覺?」。

日前星宇航空「StarWonderers星探者」機上安全影片剛首映,以擬真的3D動畫技術打造星宇宇宙,除有虛擬的星際航廈及星艦外,並創作了來自不同星球的星際旅人,以詼諧又趣味的方式,讓旅客透過模擬飛機的「星探號」,熟悉機上各項安全事項,光製作費就花了至少3千萬。這次機上音樂又曝光,讓粉絲更能搶先體驗飛行感受。

「Music for STARLUX Airlines」專輯搶先聽:https://lnk.to/musicforstarluxairlines

►「時間對我們來說完全沒用!」