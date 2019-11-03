星宇首架「A321neo」123秒組裝過程影片曝　12月準備再迎第2架！

記者賴文萱／台北報導

星宇航空10月底迎接首架「A321neo」，日前也在FB粉絲專頁曝光123秒的組裝過程實錄，有粉絲就開心留言，即使是航空從業者也很少有機會一探飛機製造過程。同時，星宇也預告12月即將再迎接第二架A321neo抵台。

星宇2日在FB粉絲專頁公布首架A321neo的組裝影片，星宇指出，航空製造業的祕辛不是一部短短123秒影片就能講述完畢，許多細節在鏡頭前只是一秒掃過，又或甚至只是一片背景，卻是無數航空人才的心血，影片的背後有辛酸、有汗水、有酸語、有醋語，但現在，都幻化成星宇人共享的甜美成果。

請繼續往下閱讀...

▲星宇公布首架「A321neo」123秒組裝過程。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）





該影片一發出後，截止目前已累積36萬次觀看，底下也引來不少粉絲留言，「看了很感動，從無到完成，佩服K董，K董及星宇加油」、「即使是航空從業者也很少有機會一探飛機製造過程，真的太感謝星宇航空讓大家滑臉書同時長知識，一同參與星宇航空的成長」、「真的不容易，但你們卻做到了，更棒的是我們見證了歷史上的創舉，從無到有的過程，非常感動」、「浮誇的文字，無法形容我的感動，只能以行動支持星宇航空」、「期待開航，期待登機」、「長知識了，原來一架飛機是這樣做出來的～期待開航！！」。

▲星宇預告，第2架A321neo預計12月抵台。（圖／星宇航空提供）

星宇首架A321neo機身為白色，選用企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象，白色尾翼印上星宇航空Logo，最大的特色即為機腹塗裝斗大的「STARLUX」字樣，當飛機起飛或降落時，民眾抬頭即可仰望極具氣勢的新機劃過天際。

客機配置共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，全機提供WIFI及AVOD機上娛樂系統、商務艙可180度全平躺等頂級服務，制定國籍航空規格新高度。

►「時間對我們來說完全沒用！」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

