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客運靠站離路邊還有2.4米就開門　騎士從右側一超…她被撞倒尾椎腦部全傷

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公車除,學生,公車（圖／記者張一中攝）

公車司機離路邊站牌2.4公尺就開門放人，乘客一下車即遭機車追撞，致韌帶斷裂、腦震盪等多處受傷。（示意圖／記者張一中攝）

記者孫于珊／台北報導

指南客運一名林姓司機駕駛著208路公車至台北市 北安路上的植福宮公車站時，還沒有靠站就開車門讓乘客下車，一名李姓女乘客就被後方王姓男騎士撞倒在地，不僅韌帶斷裂、傷到尾椎，頭部也有腦震盪等多處受傷。司機被依業務過失傷害罪處有期徒刑5月；而騎士被依過失傷害罪，原處6月徒刑，改判5月，2人都可易科罰金15萬元。

依規定，公車臨停靠站時，右側前後輪胎距離路邊不得超過1公尺。但司機於2018年2月6日中午12時25分許，沿北安路由東往西方向行駛至植福宮公車站時，距離人行道路緣還有2.4公尺，就貿然開啟車門任由李姓乘客下車，當時剛好一名機車騎士想從右側超車，便不慎追撞到下車乘客，致對方頭部鈍傷、腦震盪、右膝韌帶斷裂，以及雙膝部、雙腳踝部、右膝、右腳踝、尾椎、左肘、左肩、腰部等多處挫傷。

法官衡量肇事原因，依據當時天候晴、日間自然光線、柏油路面、乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好等一切情狀，認為騎士未注意車前狀況的過失為主，而司機為次，加上2人坦承犯行並願意負責，也當庭向受害人及其家屬致歉，因此各判司機、騎士有期徒刑5月、6月。

不過騎士認為原審量刑過重，他主張，雖然尚未賠償受傷乘客的損害及未求取諒解等，但已符合自首，判決結果卻判處最高刑期6個月，因此提起上訴。法官認為有理，所以撤銷改判5月徒刑。而司機部分則上訴駁回。

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