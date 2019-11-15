女學生控鄰座男偷拍裙底　檢方查手機和雲端都沒照片：他不是公車狼

▲ 男偷拍裙底女學生驚嚇不敢聲張，檢認恰巧拿手機未偷拍不起訴。（圖／達志影像／示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名女學生2019年5月23日早上搭公車上學途中，坐在她右邊的許姓男子，趁她閉眼休息時，朝她裙底偷拍，她當時受到驚嚇，不敢聲張，直到學校跟老師、教官反映後，才向警方報案。警方找到許男，但未在他的手機找到偷拍畫面，許男也否認偷拍，警方依據女學生證詞及公車監視畫面移送地檢署。經檢方偵查認為，罪證不足，予以不起訴處分。

警方調查，5月23日上午7時許，一名女學生從暖暖搭乘基隆客運1061路公車去上學，上車後坐在最後一排最左側的位置，不相識的許男上車後，見她一人坐在角落，便坐在她的右邊。行車途中女學生閉目休息，過程中感覺異狀張眼，竟看到許男正拿著手機，朝她的大腿中間拍攝，許男見到女學生睜眼嚇到隨即收回手機。

女學生當下因為害怕，並沒有馬上向公車司機和其他乘客求助，也沒有向許男抗爭，直到學校才向老師報告，上學途中看到鄰座男子拿著手機對著她的裙底，被她看見才趕緊收回手機。老師通報教官討論後，於是向警方報案。

當天警方馬上閱調該輛公車監視器畫面，看到許男確有在車內拿起手機疑似朝女學生裙底拍攝，但直至10日後找到許男，警員查證他的手機相簿、雲端相簿及刪除的地方，都沒有找到偷拍畫面，但女學生指證及公車監視畫面，還是移送地檢署偵辦。

檢方偵查後，許男辯稱女學生張眼看他時，他只是在看窗外，沒有偷拍。由於除了女學生指控和公車監視器畫面，並無其他證據，認為許男可能只是恰巧拿起手機，被女學生誤以為偷拍，但未偷拍行為，不符妨害秘密罪構成要件，予以不起訴處分。

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