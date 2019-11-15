恐怖淫魔強逼越南女應召！敢逃就把腿打斷...檢警24路約談18人

▲檢警破獲不法集團仲介越南女子來台賣淫，多名女子供稱遭集團成員恐嚇傷害。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市檢警破獲1個以暴力脅迫越南女子賣淫集團，以扣留越南女子護照文件等方式，逼她們不能休息，若有被害人不從想或離開，集團成員就施加暴力威脅「妳敢逃走，就把妳的腿打斷」，台北地檢署連日指揮刑事局兵分24路展開搜索，並約談陳姓幹部等18集團成員到案，將依違反《人口販運防制法》、傷害、恐嚇等罪偵辦。

檢警獲報，陳姓男子為首的人口販運集團，透過仲介尋找願意來台工作的越南籍女子，實際上是安排她們到中山區應召站從事賣淫等不法行為，集團還找越南籍的幹部負責監督女子有無「上工」，越南女每次賣淫代價2500元到3000元不等，一半要繳給集團。

因為越南女子的護照等身分文件都被集團沒收，若有人想休息、離開，都會遭到恐嚇，使越南女子不敢經舉妄動，幾乎每天都得在房內等著接客，有的人只有被警方查獲涉嫌妨害風化等案時，才能逃出虎口。

承辦檢察官連日指揮刑事警察局搜索中山區應召套房等24處地點，雖陳姓主嫌疑似已落跑出境，但仍約談到陳姓幹部等18位集團嫌犯到案，預計15日晚間陸續移送北檢油檢察官複訊。

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