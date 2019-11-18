號稱上億名畫被修到壞還挨告　新黨元老譙院檢在「輪姦」他！

▲方則揚18日出庭竟大發雷霆！怒譙檢察官和法官都在「輪姦」他。（資料圖／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

新黨創黨發起人之一、同時也是一名收藏家的方則揚，2017年底持著一幅自稱價值約26億的元朝畫家黃公望作品「天池石壁圖軸絹本」至台北市某畫廊委請游姓老闆重裱，不料處理完後畫作竟褪色等多處毀損，雙方因此爆發衝突而對簿公堂。18日早上開庭時，方男大爆走！怒譙檢察官和法官是混帳，都在「輪姦」他。

現年62歲的方則揚，被依恐嚇、傷害、妨害名譽等罪名起訴，台北地方法院18日召開準備程序庭，方男準時出庭。然而，開庭過程中，方男認為起訴書裡沒有一句真話，因此不願照程序走，一直滔滔不絕地訴說他所謂的「事實」，法官制止無效，一旁的法警也上前勸導，不料方男竟怒了！認為法警只是旁聽者，沒資格插嘴，「憑什麼在我耳邊滴咕！」甚至對法警大小聲，說法警激怒他、給他壓力等，最後更直接「轉身走人」。

方男在庭外仍怒火中燒、不停咆哮，強調自己也是學法律的，同時至少5名法警上前維護治安。方男不顧旁人，不斷飆罵髒話，怒嗆法官「要判就判、要關就關」，他無所謂了。他戲謔法官口中強調的「依法」定程序開庭是依「烏龍法」，且法官並非依事實辦案，而是「想辦就辦」，「沒事實哪來程序？」

他不斷大聲喊冤，聲稱自己是先被對方一家三口猛捶毆打，他掙脫後推了對方一把，竟就吃上傷害罪名。他認為自己受盡委屈，檢察官亂起訴、法官胡亂判，覺得自己根本慘遭輪姦，因此沒必要繼續開這種「私人正義的垃圾庭」，更叫囂「全部去死！」這場鬧劇維持了約30分鐘，最後法官只好再擇期開庭。

方男當時花了2萬5000元請畫廊老闆處理他收藏的「元代古畫」所浮起的絹絲並裱褙，但處理完後竟褪色、染新墨等，令方男極度不滿，除了要求對方賠償，還多次出言恐嚇，「要剁手剁腳才聽得懂嗎？我一定要斷你的手腳，你才會工作是不是」、「我要你們的命」等語，其中一次還推傷游老闆的妻子，並折斷店內的刀，雙方因此互告。而北檢偵查後，認定游老闆並非故意毀損畫作等行為，處分不起訴；而方男則被依恐嚇、傷害、毀損等罪遭起訴。

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