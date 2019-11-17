北捷每天220萬人次高運量　捷運警察結合歌手表演宣導預防犯罪

▲台北市捷運警察配合演藝活動推犯罪預防宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北警察局捷運警察隊為宣導民眾搭乘捷運安全，16日結合捷運公司舉辦之「2019捷運出口音樂節」活動，台北市捷運警察隊表示：北捷運系統每日車班約3000列次，運量更達220餘萬人次，希望透過輕鬆詼諧的表演、有獎徵答活動希望民眾能建立通勤安全觀念、防護自身安全。

▲台北市捷運警察配合演藝活動推犯罪預防宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運警察這次透過「2019捷運出口音樂節」進行犯罪預防宣導，特別邀請馬來西亞知名歌手郭修彧在捷運爵士舞台演出，現場擠滿觀眾，捷運警察隊於現場以「防竊」、「防偷拍」、「防性騷擾」及「反詐騙」為主軸。

警方希望透過趣味問答闖關方式，使民眾易於接收宣導訊息，擴大犯罪預防宣導效果，減少民眾搭乘捷運時發生遭竊、被性騷擾或被偷拍等意外發生。警方利用捷運爵士舞台廣場辦理犯罪預防宣導活動，現場並舉行有獎徵答，其中Q版警察大頭娃娃更吸引大批民眾爭相合照。

台北市捷運警察隊呼籲民眾搭乘捷運時，對於隨身物品及人身仍應提高防護警覺，發現不法時應秉持「勿驚慌、先自保」立即尋求站務人員協助，以即時通報警方處置，以維護自身安全。

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