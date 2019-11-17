　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷每天220萬人次高運量　捷運警察結合歌手表演宣導預防犯罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台北市捷運警察配合演藝活動推犯罪預防宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市捷運警察配合演藝活動推犯罪預防宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北警察局捷運警察隊為宣導民眾搭乘捷運安全，16日結合捷運公司舉辦之「2019捷運出口音樂節」活動，台北市捷運警察隊表示：北捷運系統每日車班約3000列次，運量更達220餘萬人次，希望透過輕鬆詼諧的表演、有獎徵答活動希望民眾能建立通勤安全觀念、防護自身安全。

▲台北市捷運警察配合演藝活動推犯罪預防宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市捷運警察配合演藝活動推犯罪預防宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運警察這次透過「2019捷運出口音樂節」進行犯罪預防宣導，特別邀請馬來西亞知名歌手郭修彧在捷運爵士舞台演出，現場擠滿觀眾，捷運警察隊於現場以「防竊」、「防偷拍」、「防性騷擾」及「反詐騙」為主軸。

警方希望透過趣味問答闖關方式，使民眾易於接收宣導訊息，擴大犯罪預防宣導效果，減少民眾搭乘捷運時發生遭竊、被性騷擾或被偷拍等意外發生。警方利用捷運爵士舞台廣場辦理犯罪預防宣導活動，現場並舉行有獎徵答，其中Q版警察大頭娃娃更吸引大批民眾爭相合照。

台北市捷運警察隊呼籲民眾搭乘捷運時，對於隨身物品及人身仍應提高防護警覺，發現不法時應秉持「勿驚慌、先自保」立即尋求站務人員協助，以即時通報警方處置，以維護自身安全。

 【其他新聞】

►超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

►文山區魔神仔出沒？1個月3起長者走失　都在木柵偏僻土地公廟被發現

►非法外籍移工在台有上千人聚落？　移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

►錢櫃KTV個資外洩！　詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！舉手比大愛心
林志玲「坐著交換戒指」畫面曝！AKIRA遵循古禮
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公布個資要前女友「踹共」　女女戀分手為錢反目

八里小客車追撞砂石車嚴重變形！　5人輕重傷男駕駛意識不清

北捷每天220萬人次高運量　捷運警察結合歌手表演宣導預防犯罪

學生夜遊登金門建功嶼受困　海巡緊急出艦艇救7人上岸

快訊／北市羅斯福路亞聯客運衝分隔島！撞斷燈桿司機卡車內

社區中庭被咬！牙醫「十字韌帶斷」嚇壞吐心聲：夢到被狗追...飼主要賠53萬元

獨／筆記本記錄輕生方法及死前之旅　日男來台跨鐵軌遭區間車撞死

南迴公路貨車彎道翻覆漏油　大武警火速交管防堵塞

家人欠債波及板橋臭豆腐名店　新竹三光幫持棍棒砸店潑尿！警拂曉抓4人

台中母子3屍／一戶隔9間套房！案件爆發慘成「凶宅」...租客全搬光：不敢住了

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

公布個資要前女友「踹共」　女女戀分手為錢反目

八里小客車追撞砂石車嚴重變形！　5人輕重傷男駕駛意識不清

北捷每天220萬人次高運量　捷運警察結合歌手表演宣導預防犯罪

學生夜遊登金門建功嶼受困　海巡緊急出艦艇救7人上岸

快訊／北市羅斯福路亞聯客運衝分隔島！撞斷燈桿司機卡車內

社區中庭被咬！牙醫「十字韌帶斷」嚇壞吐心聲：夢到被狗追...飼主要賠53萬元

獨／筆記本記錄輕生方法及死前之旅　日男來台跨鐵軌遭區間車撞死

南迴公路貨車彎道翻覆漏油　大武警火速交管防堵塞

家人欠債波及板橋臭豆腐名店　新竹三光幫持棍棒砸店潑尿！警拂曉抓4人

台中母子3屍／一戶隔9間套房！案件爆發慘成「凶宅」...租客全搬光：不敢住了

12強／山田哲人開轟逆轉　日本3局4比3領先韓國

陶晶瑩超中肯戀愛10金句： 脆弱不是理由，人總要學著自己長大

公布個資要前女友「踹共」　女女戀分手為錢反目

奴才「電動逗貓」主子躺地眼神死　敷衍撥一下就罷工

YAMAHA CUP／海山創隊3年首參賽　展現企圖心求進步

八里小客車追撞砂石車嚴重變形！　5人輕重傷男駕駛意識不清

今晚拚生小孩？ 林志玲羞認：請大家一起祈禱！

黃明志唱出為人父心情...告白13歲「女兒」：盼妳活得自由自在

凌晨開小黃！客人下車飄一句「都帶著寶貝跑車嗎？」　司機轉頭見黑影嚇傻

23歲鮮肉兒遺傳音樂天賦...鄭怡「阻擋星路」原因曝光藏母愛

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

社會熱門新聞

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

轎車中興橋翻覆燒爛　單親媽車內成焦屍

男友撞車爆炸　她受困燒成焦屍...死因揭曉　

洗腦賺佣金　80名大學生賠600萬

4歲妹遭撞死　哥靈堂擺養樂多告別

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻　雲林二監打臉

台東轉運站公廁驚見男屍！公車運將看見「一隻手」

國道警被撞亡　肇事司機判8月

外送商機興起　夜店老闆看到商機：房東慘了

高職女求職聞「嬌喘聲」　日領5千真相曝

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

即／羅斯福路亞聯客運衝分隔島！撞斷燈桿

台中母子3屍／死者前婆婆怒斥：雙面人

台東深夜傳翻車　男大生爆頭慘死

更多熱門

相關新聞

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

台北捷運29日晚間約10點半左右發生一起車廂內黑衣女為搶博愛座、動粗強扯一名身體不適女乘客頭髮，把對方從博愛座強行拉起，之後黑衣女還狂巴對方頭部、猛搧巴掌、讓旅客驚呼真的太恐怖！對此捷運警察表示：被攻擊女乘客事後向新北市土城派出所報案提告傷害，警方調閱捷運站體、車廂內監視器，已掌握動粗黑衣女身份，將約談到案說明。

菲籍情侶顧買珍奶忘錢包　暖警尋回

菲籍情侶顧買珍奶忘錢包　暖警尋回

北海岸風箏節　警預防犯罪宣導

北海岸風箏節　警預防犯罪宣導

9歲韓女童捷運站啜泣　警員透過廣播找翻譯

9歲韓女童捷運站啜泣　警員透過廣播找翻譯

北捷中正紀念堂站　烏龍傳男子持刀

北捷中正紀念堂站　烏龍傳男子持刀

關鍵字：

捷運警察犯罪預防宣導

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

獨／小S中性打扮「要讓林志玲全場最美」

小A辣突投震撼彈：在變性！

台南封街！林志玲世紀婚禮流程曝光

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面