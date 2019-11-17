「社區好靚～創造幸福經濟」　共創台東福利化社區發展

▲台東縣政府舉辦「社區好靚～創造幸福經濟暨觀摩社區市集運作之研習活動」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為共同營造優質社區，增進在地居民幸福感，台東縣政府今年度首度執行小旗艦福利社區化計畫，於17日辦理「社區好靚～創造幸福經濟暨觀摩社區市集運作之研習活動」，副縣長張志明表示，社區發展是人類生活非常重要的據點，期盼培植自己的專業能量，進1步找出所在社區的核心DNA，並推動社區能彼此串聯，發展社區原有的「互相扶持」的活力，以達聚落經濟及福利化社區的效益。

台東縣政府指出，近年來全球逐漸興起在地化的社區經濟發展方式，透過社區部落市集的定點定期舉行，落實地產地銷，社區部落市集的興起就是最佳的實踐方式；而台東具有豐富多族群的在地文化，珍貴的文化資產應好好的保存與傳承，發展社區利基產業並孕育在地培力與人才。社會處規劃推動「社區好靚」，將目前各社區發展協會中，已具有初步完整雛形的產品，未來思索成為社區品牌，能拓展社區財源並回饋在地。

社會處指出，成立「台東社區發展工作平台」，連結台東在地6個中央單位成為策略聯盟合作夥伴，並由社會處做為聯繫窗口；未來將整合各中央部會及縣政府相關局處的計畫資源，緊密連結產官學3面向網絡，以培力社區自主發展與永續經營的軟實力，走向永續發展的社區。

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