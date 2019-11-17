抗議韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　中華民國智障者家長總會：應先做足功課

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜日前用「腦殘」來稱呼「心智障礙者」，中華民國智障者家長總會指出，韓國瑜需要對這個族群有更多了解，「我們寧願相信韓市長沒有惡意，但如果韓市長未來要特別關心這個族群，現在就應該要先做足功課。」

韓國瑜日前談到要照顧關心弱勢族群時表示，在新竹看到的身心障礙者、腦殘、自閉症、弱勢、家庭特別貧窮的這些，未來韓國瑜和張善政，一定會特別特別的關心。不過，韓國瑜用「腦殘」來稱呼「心智障礙者」，卻再次引發失言、歧視爭議。

對此，中華民國智障者家長總會16日聲明指出，韓國瑜此段話引起許多民眾反彈之餘，「我們認為韓市長需要對這個族群有更多了解。」不管在國際上或在國內，針對身心障礙者的理解脈絡，已經從其自身身體或心理缺陷，過渡到「障礙」是由社會所建構而造成的解釋。

中華民國智障者家長總會表示，在國際上或我國，普遍認為「殘」這個字，有不行、缺陷、缺憾、失落的意涵，屬於比較負面的形容，對當事人或家屬來說會有被歧視的感覺。因此，當前均改以「身心障礙」來稱呼。我國的正式官方說法更在22年前將「殘障福利法」更名為「身心障礙者保護法」（目前稱為「身心障礙者權益保障法」），中華民國殘障聯盟也在近年更名為身心障礙聯盟。

中華民國智障者家長總會提到，2006聯合國制定「身心障礙者權利公約（CRPD）」，並於2008生效，我國也在2014年制定「身心障礙者權利公約施行法」，並於當年12月3日國際身心障礙者日實施，從此該公約保障身心障礙者人權的規定，具有國內法律之效力。「這幾年政府也因此依據該公約和施行法規定，邀集身障團體代表及專家學者檢視相關法規，修掉『殘障』等名詞及其他歧視性規定。」

中華民國智障者家長總會強調，「我們寧願相信韓市長沒有惡意，但如果韓市長未來要特別關心這個族群，現在就應該要先做足功課。」順帶一提，老人痴呆症已經更名為「失智症」，精神分裂症已經更名為「思覺失調症」。

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