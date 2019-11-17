美海軍「硫磺島號」維修中失火　11水兵遭濃煙嗆傷、熱衰竭

▲ 硫磺島號14日晚間維修時突然發生火災。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍一艘正在維修中的「硫磺島號」（Iwo Jima）兩棲突擊艦（LHD 7），14日晚間突然在佛羅里達州海軍基地的碼頭旁發生火災，造成船上11名相關人員均受到輕傷。關於起火原因以及相關損失，目前都還有待調查釐清。

根據《Military》報導，「硫磺島號」當時正好停靠在碼頭進行維護作業，到了晚間11點45分左右，船上留守的水兵發現貨艙突然竄出陣陣濃煙，於是立刻與當地海軍消防隊、傑克森維爾消防局（Jacksonville Fire Department）展開滅火行動，一旁的蘇利文號驅逐艦（DDG 68）船員也出手協助，最終在5個小時後將大火撲滅。

美國海軍透露，事發當時貨艙中並未放置任何武器及彈藥，關於起火原因還有待調查，船艦的損失情況也需等待後續評估，所幸當時待在船上的11名相關人員都只受到輕傷，大部分是被濃煙嗆傷，或出現熱衰竭現象，並不需要做更進一步的治療。

對此，「硫磺島號」司令卡納迪上尉（Darrell Canady）一份聲明中表示，「水兵們經過了嚴格的訓練，他們能夠冷靜處理、解決像這樣的火災，同時我們也要感謝消防單位和當地社區的協助，以確保我們人員的安全。」

《美國海軍學會新聞網》（USNI）提到，這是美軍從2018年底以來，第3艘在維護期間發生火災的主力艦艇。第一艘是奧斯汀號驅逐艦（DDG 79）在2018年11月起火，造成至少1680萬美元（約新臺幣5.12億元）的損失；接著費茲傑羅號驅逐艦（DDG 62）也在維修時發生了數起小型火災。過去2艘艦艇之所以起火，主要原因都是由於承包商違反規定，在不應該隨便動火的狀況下作業所導致。

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