解放軍039A「元級」潛艦生活環境曝光　原來潛航也會暈船

▲039A型「元級」潛艦生活空間曝光。（圖／翻攝自八一電視，下同）



記者林彥臣／綜合報導

039A型「元級」潛艦是解放軍主力的常規動力潛艦，陸媒《八一電視》也曝光了039A型潛艦的內部生活空間，跟地面生活相比可以說相當辛苦，甚至還有艦上官兵指出，其實在潛航狀態中，也是會讓人覺得暈船的。

八一電視記者指出，剛下艙室就「一股熱浪」撲面而來。艦上的肖技師解釋，潛艦沒有航行，通風口都開著，各類機器都沒有運轉，這已經是最好的環境了。

接著進入官兵休息的寢室，在有限的空間裡，做了三層的臥鋪，記者說，「很像老式的火車臥鋪」。肖技師解釋，高度可能還更窄一點，而且睡覺翻身的方式可能有點侷限，否則會撞到床頂，如果水面上敵情比較複雜的時候，可能會把空調關掉，溫度甚至可以達到40度，另外潛艦裡的時鐘也跟地面上的時鐘不一樣，必須是24小時制的時鐘，才能在水下判斷是白天還是晚上。

另外，在潛艦內的伙房設備，基本上以烤箱、電磁爐為主，料理方式也有所限制，基本上只能以蒸、煮或稍微烤一下，盡量不要產生油煙或產生很濃的味道，因為艙室空間太密閉，味道很難散出去。

受訪官兵指出，「如果夏天出航的話，包括睡覺都是很熱，基本上都是一身汗」、「白天都在水下，晚上才能浮起，晚上浮起都是隔了3、4天」、「多數人在潛艦裡基本上是會暈船的，不管你怎麼刻苦鍛鍊，只能說越鍛鍊越硬朗」。