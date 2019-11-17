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示威者深夜理工大學投汽油彈　港警催淚煙驅趕…紅遂遭堵封閉

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▲▼香港1116,香港,三罷。（圖／路透）

▲許多示威者在香港各地進行「三罷」行動。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港許多示威者16日仍進行「三罷」行動，在各地堵塞交通、堆設障礙物，與港警對峙。根據最新消息，入夜後尖沙咀、旺角等地再度傳出騷亂，許多示威者在香港理工大學聚集，對街道投擲燃燒彈，港警隨後發射催淚彈還擊；此外，由於許多示威者聚集，加上交通管理系統被破壞，紅隧短期內無法開通。

綜合港媒報導，許多示威者16日開始在海底隧道、彌敦道、康莊道等地聚集，利用磚頭、竹竿等物品堵塞交通，甚至到港大、理工大學等校園內聚集。

由於當地交通受到阻礙，解放軍下午4點出現在浸會大學附近，掃除示威者設下的路障，大約30分鐘後離去，由市民接手幫忙。

▼解放軍到路上清理障礙物，市民隨後接手幫忙。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1116,民眾自發性清除路障。（圖／記者游宗樺攝）

除了路面交通以外，香港港鐵多個車站的設備也受到破壞，因此港鐵官方在多地派出接駁車，提供紓困交通的管道。

香港入夜後又傳出不平靜的消息，許多示威者晚間10點左右在理工大學聚集，向道路投擲燃燒彈，港警隨後發射催淚彈驅趕，當地陷入一片混亂。港府指出，由於紅遂附近仍有示威者聚集，加上交通管理系統遭到破壞，因此紅遂短期內無法開通。

▼許多示威者入夜後仍在街頭聚集。（圖／路透）

▲▼香港1116,香港,三罷。（圖／路透）

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