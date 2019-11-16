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用行動愛山林！山友巧遇淨山熱心加入　合歡山清出2百公斤垃圾

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▲▼爬山健行的山友也加入淨山的行列，一起撿拾步道上的垃圾。（圖／太管處提供，下同）

▲▼爬山健行的山友也加入淨山的行列，一起撿拾步道上的垃圾。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處16日偕同林務局東勢林區管理處、林務局花蓮林區管理處、林務局南投林區管理處、台中市農業局、保安警察第七總隊第九大隊合歡小隊、農委會特有生物研究保育中心高海拔試驗站、羊咩咩禮品專賣店等單位，共動員155人於合歡山區舉辦聯合淨山活動。

▲▼爬山健行的山友也加入淨山的行列，一起撿拾步道上的垃圾。（圖／太管處提供，下同）

16日一早來自各單位的員工、志工們，分組前往合歡主峰、東峰、北峰、石門山、昆陽、武嶺等地進行淨山活動。由於天公作美天氣晴朗，參與淨山的伙伴不畏山風凜冽、山徑崎嶇，帶著好心情努力清理垃圾，不時從帶刺的高山薔薇叢中挖出飲料罐或追著被風吹跑的塑膠袋或將停車場上的煙蒂、果皮一一撿拾出來，最後總共清理出20包約200多公斤重的垃圾。

適逢假日期間，合歡山區遊人如織，有熱心遊客現場詢問志工如何才能參加淨山活動呢！更有一些正在爬山健行的山友直接加入淨山的行列，一起撿拾步道上的垃圾，太魯閣國家公園管理處特別呼籲，美麗的山林需要大家一起來維護，遊客在享受合歡山美麗景色的同時，除了不隨意丟棄果皮、垃圾外，希望也能將發現的垃圾隨手撿拾並攜帶下山，一起珍惜這個美麗而珍貴的自然環境。

▲▼爬山健行的山友也加入淨山的行列，一起撿拾步道上的垃圾。（圖／太管處提供，下同）

太管處偕同東勢林管處、花蓮林管處、南投林管處、台中市農業局、保安警察合歡小隊、保育中心高海拔試驗站、羊咩咩禮品專賣店等，舉辦聯合淨山活動。

太管處表示，經過多年持續不斷地淨山活動及環境教育宣導，山區環境已較往年明顯改善，但是每逢花季、雪季、暑期或連續假期大批遊客湧入合歡山區之時節，部分遊客仍有隨地丟棄垃圾的情形，使高山優美景緻遭到破壞。

為了加強宣導環境保育觀念，太魯閣國家公園管理處每年皆持續辦理淨山活動，不僅是為了要讓合歡山更乾淨，降低垃圾對合歡山地區生態環境的衝擊，更重要的是要加強民眾對高山生態環境維護以及保育認知，以身體力行的方式表達對環境的愛與關懷，共同為保護合歡山的自然生態環境盡一份心力。

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