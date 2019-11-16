小英競總辦台南「狗聚」　籲民眾以認養代替購買

▲台南小英競選總部舉辦首次「狗聚」，許多愛狗人士到競選總部交流經驗，分享照顧犬隻與認養毛小孩的知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南小英競選總部11月16日下午舉辦首次「狗聚」，許多愛狗人士到競選總部交流經驗，動物醫院院長鍾天秦醫師，與台南市流浪動物愛護協會郭順雄理事長，也到場分享照顧犬隻與認養毛小孩的知識。

台南小英競選總部表示，台南在動保意識上一直領先六都，也是台灣首個推動「零撲殺」的城市。競總主委黃偉哲市長表示，毛小孩是人們生活的一部分，因此人們應該要把動物保護內化成生活習慣。

黃偉哲主委的女兒，米克斯黑犬「黃黑妞」，今天也出席狗聚，引來許多市民與黃黑妞自拍。據競選總部員工表示，平常有許多鄉親到競總，就是指名要看「市長的女兒」，黃黑妞已經成為競總當家紅牌。

本次活動也提供民眾實用的寵物知識，鍾天秦醫師表示，汪星人的疫苗一定要定期施打，每個月也要投心絲蟲及跳蚤壁蝨的藥物，才能確保健康。另外，最近有許多汪星人因為接觸糞尿或髒水，而感染鉤端螺旋體病，嚴重可能造成肺部出血，呼籲愛爸愛媽讓愛犬施打疫苗。

「資深狗奴」台南市民林依婷，則分享自己與汪星人相處的經驗，表示與汪星人生活是一輩子的事，有些人會在狗狗老去的時候就棄養，但汪星人卻從來沒有離棄人類，所以我們也應該負起責任照顧汪星人到老。

今日現場有許多市民帶自己的愛犬來交朋友，也有許多愛狗人士來獲取認養與照顧的意見。台南小英競總表示，小英總統日前透過影片，歡迎全國民眾帶寵物到各地的小英競總，可見寵物友善的概念已從台南擴散到其他縣市，希望民眾能更加支持明年小英連任，讓動保政策持續實踐。