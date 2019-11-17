都市原住民族聯合豐收祭　加入新住民元素展現多元文化

▲嘉義市長黃敏惠穿上原民服飾出席108年都市原住民族「舞妮囊」聯合豐收祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市都市原住民族「舞妮囊」聯合豐收祭，16日晚間於市立棒球場停車場盛大展開，活動完整呈現原住民傳統歌舞，更展現原住民文化特性及歌舞之美。今年度以布農族為活動主題，「舞妮囊」是布農族語「感謝你、祝福你」的意思，原住民族聯合豐收祭活動也透過音樂、舞蹈讓原住民族的美為更多人看見。

▲嘉義市108年都市原住民族「舞妮囊」聯合豐收祭布農族為表演主軸。（圖／記者翁伊森翻攝）

布農族部落分布在海拔500 至1,500 公尺中央山脈兩側，是原住民族中分布海拔最高的民族，特邀請高雄市桃源區布農族大愛森林藝術團表演，以最道地、傳統、最純真的布農族原聲，結合創意的演出，深動地詮釋布農族的歲時豐收祭文化。

▲嘉義市108年都市原住民族「舞妮囊」聯合豐收祭，現場貴賓點起希望火炷。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市內雖然沒有原住民鄉鎮，但設籍的原住民人口數約有1,100多位，為讓長年離開原鄉部落的族人能有重溫及學習傳統文化的機會，每年都舉行盛大的聯合豐收祭活動，分別介紹不同族群的祭典儀式，提供文化觀摩和交流，將散居在嘉義市的原住民族人聚集起來，不僅凝聚族人情感，也期望讓都會區的民眾更深認識原住民族文化的多元特色與內涵

嘉義市都市原住民聯合豐收祭進行各族群樂舞表演，並推出原住民及新住民、客家傳統美食及手工藝展售區等多元族群攤位，除讓民眾感受到原住民舞蹈的力與美，亦更深認識多元的文化特色與內涵。活動中更展演布農族歲時豐收祭儀 ，「祭槍儀」、「八部合音」等祈求小米豐收舉行祈福，敲「布農戰鼓」鼓動歡樂祭典祝禱豐收、平安