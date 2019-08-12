手機拍攝越南姐妹故事　「多元文化新桃園新視野」課程開辦

▲「多元文化新桃園新視野」課程開辦。（圖／越配權益促進會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

學習運用手機拍攝，紀錄我和我的越南姐妹們在桃園的日子。桃園市越配權益促進會開辦「多元文化新桃園新視野」課程，11日於中壢區鳴心越南餐館舉辦始業式。出席的20多名越配與新二代，不約而同表示，藉由學習紀錄片的拍攝，和姐妹們的過去和現在的人生相遇，深入認識也凝聚情感。

▲講師陳德強（前排站立者）分享紀錄片的拍攝。（圖／越配權益促進會提供）

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、理事長阮慶漓指出，桃園是多元文化、多元族群的城市，各國籍外配人數近6萬人，其中，越籍配偶有1萬多人，她們將故鄉的生活文化帶到桃園，和當地結合，除了經營婚姻和家庭，亦投入勞動力市場，自行創業或就業，甚至參與地方公眾事務，成為在地特色與生產力。

▲講師呂健煜（右一）講述如何運用手機拍攝。（圖／越配權益促進會提供）

桃園市文化局為了讓台、越兩地人民，認識也了解桃園越籍配偶的生活，此次課程活動以「跨域、跨世代、跨族群」為主，開辦「多元文化新桃園新視野」的社區影像培力營，邀請桃園的越籍配偶新二代子女及在地人士共同參與，用影像紀錄人生故事。

「多元文化新桃園新視野」課程11日進行始業式後，將利用8、9月的每週日進行「腳本設計與採訪撰寫、攝影與剪接教學、外拍實地教與學」課程教授，拍攝阮蓓詩、雷秀貞、張玉富、黎雅芳等4位姐妹，從越南來到桃園的婚姻、創業等生活故事。

馮玉英、阮慶漓表示，這次的課程將運用影像和文字，調查紀錄桃園越籍新住民姐妹的生活、創業、就業和社區參與，以及對市場勞動經濟力的貢獻，強化桃園市於推動族群融合的努力成果。

▲「多元文化新桃園新視野」課程開辦。（圖／越配權益促進會提供）

桃園市越配權益促進會於2011年成立，主要協助越籍姐妹，解快因婚姻面臨的：家暴、經濟、婆媳、就業、創業… 等問題，平時並辦理系列生活適應輔導班及多元講座活動，表演以協助新住民生活適應及家庭關係和諧。