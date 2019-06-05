她偷拍母親拿西瓜皮豪邁敷臉　萬人眼球全亮盯著螢幕左上方：快認岳母

地方中心／綜合報導

有網友在臉書《爆怨公社》放上一段影片，是一名布農族阿嬤以蹲姿吃西瓜，再拿皮敷臉的過程，原PO說，「抱怨一下我媽媽怎麼可以那麼好笑，這年代要看到吃完西瓜用皮擦臉的人已經很少了」網友看到影片笑翻的同時，發現螢幕左上方的原PO大頭照超級美，隨即留言「快認岳母」。

▲原PO偷拍母親拿西瓜皮敷臉，但眼尖的網友還是發現貌美如花的原PO，大圖請看最下方唷。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

原PO表示，媽媽沒有吃很乾淨就往臉上擦，「平時也會任何水果皮抹在臉上，她說還好這次不是用火龍果敷臉被拍到。刷完西瓜皮之後有去洗乾淨了。」

▲布農族阿嬤拿西瓜皮豪邁敷臉，膚質超好。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

網友紛紛留言，「就這樣把媽媽出賣了」、「阿姨這樣的敷臉方式真的太豪邁了」、「媽媽的皮膚真好」、「傻傻的！這是美顏秘方呀」、「媽媽知道上爆怨有修理妳嗎XD」、「我小時候也有這樣做過」、「剛剛去查才知道西瓜皮擦臉很厲害...」

據了解，西瓜富含維生素A、B、C，是保持肌膚健康和潤澤所必需的養分，還可去斑、增白，所以用西瓜皮擦臉，既可以讓皮膚美白，還能變得更有光澤。是一種省錢又天然的美容方法。

▼超正原PO讓網友眼睛為之一亮。（圖／翻攝自原PO臉書）