花蓮射箭小將成績稱奇　美國國際射箭邀請賽射中5金4銀1銅

▲▼花蓮7位國小選手組成的射箭聯隊，代表我國參加美國國際射箭邀請賽，擊敗來自多國的頂尖好手，奪下5金4銀1銅的佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮卓溪國小校長田楊橋率領卓溪國小及玉里國中7位選手組成的射箭聯隊，代表我國參加2019年第135屆美國國際射箭邀請賽（2019 JOAD National Target Championships），擊敗來自多國的頂尖好手，奪下5金4銀1銅的佳績。

請繼續往下閱讀...

美國國際射箭邀請賽於7月10日至14日在美國北卡羅萊納州羅里（Raleigh,North Carolina）舉辦，參賽選手來自全美及世界各地，是歷史悠久的國際賽事，卓溪國小及玉里國中射箭聯隊在2019年全國青年盃射箭錦標賽中表現優異，獲得中華民國射箭協會推薦代表我國參加賽事。

▲在美國北卡羅萊納州羅里舉辦的國際射箭邀請賽，參賽選手來自全美及世界各地，是歷史悠久的國際賽事。

卓溪國小射箭隊成立於2016年8月，成立時間雖短，但在田楊橋校長專業的訓練下，成軍四個月即拿到全國性射箭比賽冠軍，與古風國小組成的聯隊曾在2017年第133屆美國國際射箭邀請賽勇奪3金2銀1銅的佳績，讓射箭界嘖嘖稱奇，而此次成績又更上一層樓，共獲得包括個人對抗賽及國際組個人積分賽等5面金牌4面銀牌1面銅牌的傲人成績。

縣長徐榛蔚表示，射箭是布農族傳統技藝，花蓮是台灣射箭的重鎮，著名的選手包括2004年雅典奧運為我國射下第一面奧運射箭銀牌的王正邦就是來自於花蓮。勉勵小選手們，只要穩扎穩打的訓練，走在堅持夢想的道路上，未來大家都有機會進軍最高賽會奧運殿堂。

田楊橋校長感謝各界的贊助，期許在各界的支持下，花蓮的射箭能夠持續發光發熱。