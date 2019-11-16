台中助選！不敵學童連番「挑戰」成大花臉　馬英九：感覺很棒

▲馬英九與學童進行趣味競賽，被畫成大花臉。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

前總統馬英九16日到台中陪同立委參選人江啟臣輔選，於行程第一站新社時，到了中和、大林、福民三校暨社區聯合運動中心，展現一貫親民作風，與國小學童共同進行趣味競賽，只要猜拳贏了對方，就能在輸家臉上盡情作畫！

馬英九今日上9時戴著黑色墨鏡到了中和國小，受到全校師生熱烈歡迎，他致詞時先是開玩笑說:：「你們這地方真是很偏僻耶」，說他6點20分就出門了，花了3個鐘頭才到，但一到這邊就被吸引住了，非常喜歡小朋友們的歌仔戲表演，還出國到舊金山表演，相當不簡單。

他也建議在場學童，可以從小就培養1、2項喜愛的運動陪伴走完一生，因為離開學校後很多人就不運動了，若能慢慢延伸出去，一生都能保持健康。他提到，運動能使人健全體魄、心情開朗，且前幾年外國學校有研究，運動還能讓人變聰明，希望師長能帶頭，陪著學生一起養成運動習慣。

隨後馬英九與江啟臣跟學童進行趣味競賽，學童只要闖過2道關卡，就能與馬英九進行「單挑」猜拳，猜輸的就必須讓贏的一方隨意在臉上塗鴉。馬與10幾位小朋友輪番上陣「單挑」，過程有輸有贏，成了大花臉，而江啟臣一時興起下去闖關，與馬猜拳獲勝，也不客氣的在馬的右臉上畫了一筆。媒體問馬有什麼感想，他說：「很棒！小朋友真的很可愛」。

▲立委參選人江啟臣也興起參加趣味競賽，與馬英九猜拳獲勝，在他右臉畫上一筆。

離去時被媒體問及國民黨不分區立委名單，則不作回應繼續趕往東勢行程。

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