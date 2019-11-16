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4顆大高麗菜+送1顆小高麗菜賣100元　奧客竟把菜丟在地上要求退錢

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▲4顆高麗菜再送1顆小高麗菜100元，奧客竟然要退費還將菜丟上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲4顆高麗菜再送1顆小高麗菜100元，奧客竟然要退費還將菜丟上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港張姓菜農在臉書《爆怨公社》貼文，一名奧客來買，4顆100元再送1顆小顆的高麗菜，隔天回來找他，說在菜市場詢問1顆才賣5元，他的高麗菜賣太貴，對方要求「你要再賠我1顆」，最後只能將100元退給他，還在他面前直接把高麗菜狠丟在地上，之後氣噗噗的直接騎車而去，他媽媽因此傷心大哭，相當的心碎。

原來這是張農日前開放自家高麗菜園讓人自由採摘，不論斤兩，只要4顆大顆的都100元，還附送1顆小高麗菜，許多當地民眾得知，都去摘買，沒有出現有對高麗菜價格有任何不爽的言論，就只有這名顧客去跟他討價還價。

張農在臉書po說，「我昨天已經拒絕你不賣你了，是你硬要我把菜賣你，那現在這麼極盡的羞辱我是怎麼一回事？買賣雙方你情我願，難道務農的人都沒有尊嚴嗎？當面摔我的菜你知道我的心都碎了！回家之後.....我跟母親大人說這件事情，我媽當場爆哭，然後我也默默的流著眼淚，此時此刻我不知道如何安慰我的母親，我錯了嗎？」

▲4顆高麗菜再送1顆小高麗菜100元，奧客竟然要退費還將菜丟上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲4顆高麗菜再送1顆小高麗菜100元，奧客竟然要退費還將菜丟上，網友聲援。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

Po文一出，引發2萬人瀏覽，有接近5千人上網留言，紛紛為張農打抱不平，「所以他摔了不屬於他的東西？告毀損了啊，跟他客氣什麼」、「沒品的人，賣菜給你也沒丟的憑什麼還賣家用丟的～過份！」，還要張農跟他母親說；「媽，我們沒有錯！錯的是客人沒水準不懂得尊重我們，告訴媽媽別為這種人哭，不值得！眼淚是珍珠，很真貴的，你給媽秀秀抱抱」。

腦公！你不可以賴帳喔

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