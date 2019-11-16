為洪宗熠站台　林佳龍：這場選戰是跟地方金權在對抗

▲交通部長林佳龍到彰化為立委洪宗熠站台。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

立委總統選戰倒數56天，總統蔡英文與立委洪宗熠競選連任後援會，上午埔鹽與芳苑後援會成立，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍連袂站台，徐國勇肯定爭取警消權益，林佳龍除了宣布台61線將在年底通車外，更向鄉親們直言，這場選戰，不是政黨對決，而是跟地方金權在對抗，所以更需要鄉親的支持與鼓勵。

這也是兩位部長首次大進彰化縣立委第三選區公開為洪宗熠站台輔選，顯見民進黨對這個選區的高度重視。

徐國勇說，彰化縣有許多子弟在外縣市擔任警消工作，內政部更規劃全國共1.4公頃的土地興建社會住宅，優先給警消同仁入住，讓警消人員沒有後顧之憂。除了這些內政部積極推動的業務，最近蔡總統為了顧台灣安全，包括潛艦國造、對美採購M1A1戰車、F-16V戰機，還有調高基本工資、爭取農機補助和規劃農民年金等等努力。

▲內政部長徐國勇為立委洪宗熠站台。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

而林佳龍則表示，自己父親是雲林麥寮人、母親來自彰化鹿港，所以每次來到彰化就像回到自己的故鄉；此外，林佳龍也對洪宗熠在立法院的表現大表肯定，除了爭取行政院核定台76線芳苑大城延伸段，更時時關心台61線大城芳苑段的工程進度。

▲內政部長徐國勇與交通部長林佳龍到彰化為立委洪宗熠站台。（圖／立委洪宗熠辦公室提供）

林佳龍也在場宣布台61線芳苑大城段即將在年底通車，未來鄉親南來北往更加的便利。林佳龍也極力拉抬洪宗熠的選情，向鄉親們直言，洪宗熠的這場立委選戰，不是政黨對決，而是跟地方金權在對抗，所以更需要鄉親的支持與鼓勵。

在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍兩大部長的站台加持下，立委洪宗熠在埔鹽和芳苑路上兩場後援會上大聲疾呼，期盼鄉親們明年年初「總統蔡英文一票、立委洪宗熠一票、政黨票民進黨一票」，讓「顧台灣」的總統蔡英文連任，讓民進黨「國會過半」，才能讓台灣繼續大步前進。

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