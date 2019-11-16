熊貓跳針「為何上5樓不先講」！客拒取餐…外送怒砸宵夜　客服：鬱卒跌倒

▲外送員怒砸宵夜！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友深夜下班，請外送員送餐到公寓5樓，對方疑似沒看清楚，狂質問「為什麼上5樓不先講，害我剛剛在樓下等了超久。」事後，原PO拒絕領餐，此舉再度惹火外送員，在樓梯間把食物砸爛，事後客服解釋，對方是因「下樓太鬱悶所以跌倒」，再度讓原PO超傻眼。

「只是走個5樓有必要這麼生氣嗎？」一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，今（16）日凌晨1點到家，隨手叫了熊貓當宵夜，「因為住家部分是公寓沒電梯，住址上面也說明清楚要送到5樓，沒想到悲劇就這麼發生了…」

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原PO表示，外送員抵達前3分鐘有來電提醒，不過時間一到，門鈴卻沒有響起，又等了一會兒，「該名外送員才按門鈴並氣沖沖的上來5樓，一開門就直指說明為什麼要上5樓不先講，並拿著手機顯示訂單不斷要我對質說明為什麼不先講？」

錯愕的原PO不滿被誤會，趕緊查看訂單頁面，確認有備註送5樓一事，他反問對方，「這樣意思不就是要送上5樓嗎？」不過外送員持續暴怒跳針，逼問「為什麼上5樓不先講，害我剛剛在樓下等了超久。」

明明有理卻說不清，原PO擔心食物早已遭到破壞，直言「不領取了！」怎料對方又氣得跳腳，嗆聲「要客訴就去客訴」，接著氣憤轉身下樓。令原PO傻眼的是，「沒過多久就聽見各種砸東西以及破壞的聲音」，10分鐘後，原PO聽見機車聲漸漸遠離，才趕緊開門查看，「已經是一片狼籍，早上只好在起床檢查各項公物有沒有被損壞了。」

遇到超雷外送員，原PO決定打客服投訴，神扯的是，官方解釋「該名外送員下樓太鬱悶所以跌倒。」不僅沒吃到宵夜，還白白花錢買單，甚至要打掃樓梯間，原PO不禁感嘆，「不知道有沒有人遇過相同的情況，最後是如何解決的？加上外送對方都會有我的住址電話，也擔心未來的情況。」

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▲網友兩派砲轟！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，反而掀起網友們論戰，「老鼠屎而已啦，我備註一樓取餐，也有部分熱情的外送員要送上樓啊。結果就跟我玩抓迷藏，因為我從後電梯下樓，他就從前門電梯上樓，接二連三發生這樣的事後，我就再改備註或主動聯繫外送員，請在車上等我」、「他會不會是真的在樓梯跌到了」、「每個工作都很辛苦啊！要體諒沒錯，但這不是不合理的發脾氣理由，難道他因為不爽砸東西是正常的？」、「外送員比照送瓦斯搬家業好了，人家多一樓多一百，外送一樓多10元」、「事情不能只看單方面，也認同先附上訂單。也等另一方出來表態，說不定他是終於辛苦爬到腳軟下跌倒呢」、「重點你拒收捏，雖然他氣噗噗，至少上來給你，這樣的你才是有問題」、「我都常遇到上6樓爬樓梯的，我也沒像他這樣氣噗噗啊…心態問題，明知道一定需要如此」。

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