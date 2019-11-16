　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手術2次！她躺病床「天菜歐爸進房」量心跳不準啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼手術2次！她躺病床見「天菜哥進房」量心跳不准啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO躺病床，天菜歐爸幫量心跳！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

原來看病也有福利？！一名女網友曬出天菜男護理師照片，只見對方細心量血壓心跳，反讓原PO更加害羞躁動，甜喊「這樣血壓不會準啦，尤其是心跳，阿姨心中的那隻鹿會亂跑亂撞啦！」養眼照引發暴動，一大票網友們也羞喊，「哪家醫院，我眼睛骨折了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》笑虧，最近到醫院動骨科手術，連兩次都碰到小鮮肉護理師，讓她心臟撲通撲通的跳，更在床上狂冒粉紅色泡泡，囔囔著「（院方）都排這樣的給我，幫我量血壓、量體溫、換藥，這樣血壓不會準啦！」

請繼續往下閱讀...

照片曝光，模特兒身材、燙著韓系捲髮的護理師，像是韓劇中的歐爸般，帥氣推著醫療工具車，貼心幫原PO測量身體狀況，原PO既害羞又抖著手，偷偷拍下對方帥氣面貌，接著忍不住自嘲「尤其是心跳，阿姨心中的那隻鹿會亂跑亂撞啦，我可以說，醫院對我好好喔！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼手術2次！她躺病床見「天菜哥進房」量心跳不准啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲▼手術2次！她躺病床見「天菜哥進房」量心跳不准啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲女孩們全嗨炸，求醫院名！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，短短2小時就引來5千人朝聖，紛紛想揪團掛診，「請問是哪間醫院，我頭髮剛好骨折了」、「這真的滿值得抱怨的」、「啊唷～前陣子我那邊長瘤開刀，都是男護理師來換藥（帥的），害我不知道要打開還是夾起來，只能狂滑手機裝鎮定」、「我突然覺得我也好想生病哦」、「生第二胎的時候，住院來了一個很帥的實習醫生，還來不及小鹿亂撞，就先被內診了」、「親，妳的血壓有一點點高唷」、「心情好，身體也好的快啊」、「結果他負責的病人沒有一個血壓正常」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
120K薪水給媽管！10年後想婚買房「男友一看存款心痛」她忍
CP值超高！秋冬「神級乳霜」不只保濕還能當面膜用
《一公升的眼淚》澤尻英龍華遭逮捕！持有合成大麻
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

師日記留評語！國小妹「撿到槍開嗆」笑噴　網捏冷汗：母湯太老實

「拜託你快來！」台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

快訊／臉書找到原因了！台網大量違規「下架貼文」　緊急調查結果出爐

買完高麗菜又嫌貴…隔天狂譙農民還把菜砸爛！老闆淚：務農的人沒尊嚴嗎？

最兇學士服照！國立女大生「南球炸裂」比例超邪惡　網：犯滿畢業

失戀喝掛！醒來「1120個保險套」堆成金字塔　斷片哥問：怎麼消耗

政大包種茶節　37科系玩投杯球、國旗遊戲放大絕搶學生

手術2次！她躺病床「天菜歐爸進房」量心跳不準啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了

雙11訂單量狂飆！賣家曝「折扣代價」：別再催　物流心酸...已連續加班2月

集集超萌石虎回家了！　開門前「哈」一聲...網友大讚：太可愛

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

政大包種茶節　37科系玩投杯球、國旗遊戲放大絕搶學生

手術2次！她躺病床「天菜歐爸進房」量心跳不準啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了

雙11訂單量狂飆！賣家曝「折扣代價」：別再催　物流心酸...已連續加班2月

集集超萌石虎回家了！　開門前「哈」一聲...網友大讚：太可愛

台電中部首辦桌球邀請賽　800位大小選手「以球會友」

石虎彩繪列車也入選！台鐵2020年月曆11/21發售　全台7據點限量1千份

高雄地瓜球10元／包！他一看北部價格驚「排超多人」：盤子嗎　網吵翻天

高鐵卡娜赫拉藏彩蛋！兔兔吃太胖卡閘門、還大曬黑　班次公布快搭起來

聖誕時尚與Las Vegas的奇幻 交織出愛Sharing的專屬浪漫

北科大美留學生遺體尋獲　校方一早急開會：與家屬聯繫並全力協助

12強／日韓冠軍賽前哨戰　姜白虎、黃載均先發

去做結紮手術！4個月後妻子竟懷孕...他氣炸　院方回應了：並非100%

看新聞蛋塔被吃　小偷「專挑精華」留下一半...媽笑翻：識貨！

12強／後防為投手帶來安定感！中華隊守備12國最強

「大手牽小手　美好托育齊步走」　台東托育人員表揚

12強／勝利組牛棚3人組完美的0　陳鴻文甚至無安打

2019桃園花彩節中壢展區登場　田園小火車、拔蘿蔔…邀您童樂

歐美超模靠「ABCDEF」口號輕鬆甩肉　2周能減6公斤

台南直擊／林志玲手牽老公AKIRA出門放閃！見民眾圍觀「女神級回應」超親民

陸船越界捕撈扣留42天　澎海巡裁罰60萬驅離出境

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

賣襪弟被爆家庭黑幕！他提「5點現況」力駁

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

師留評語！國小妹「撿到槍開嗆」網捏冷汗

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

1120個保險套堆金字塔　斷片哥：怎麼消耗

外送員上線18hrs累炸！超商取貨全場靜默　網心疼

月給8千！「唯一條件出國AA制」妻怒

人夫用濃湯包煮酸辣湯加蛋　成果她看傻

高雄地瓜球10元！他一看北部價格驚：盤子嗎

女生開車副駕長這樣！黑絲妹一瞥笑哭

更多熱門

相關新聞

騙熟女投資賽馬場警及時阻詐

騙熟女投資賽馬場警及時阻詐

台南1名熟女在網路認識自稱香港網友，對方以投資賽馬場可獲利，誘騙前往銀行匯款90萬元，幸好行員發現可疑報請市警一分局派員關懷，及時成功阻詐。

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

罹癌客「告白」　外送員淚：我願意…

罹癌客「告白」　外送員淚：我願意…

醫院慣竊連2偷！把仁愛、長庚當ATM

醫院慣竊連2偷！把仁愛、長庚當ATM

男腹部脹痛…醫剖開見「20kg瘋狂腫瘤」驚呆

男腹部脹痛…醫剖開見「20kg瘋狂腫瘤」驚呆

關鍵字：

醫院手術病床熟女天菜歐爸心跳

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

12強中華第5名　洪總道歉請辭總教練

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面