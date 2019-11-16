手術2次！她躺病床「天菜歐爸進房」量心跳不準啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了

▲原PO躺病床，天菜歐爸幫量心跳！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

原來看病也有福利？！一名女網友曬出天菜男護理師照片，只見對方細心量血壓心跳，反讓原PO更加害羞躁動，甜喊「這樣血壓不會準啦，尤其是心跳，阿姨心中的那隻鹿會亂跑亂撞啦！」養眼照引發暴動，一大票網友們也羞喊，「哪家醫院，我眼睛骨折了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》笑虧，最近到醫院動骨科手術，連兩次都碰到小鮮肉護理師，讓她心臟撲通撲通的跳，更在床上狂冒粉紅色泡泡，囔囔著「（院方）都排這樣的給我，幫我量血壓、量體溫、換藥，這樣血壓不會準啦！」

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照片曝光，模特兒身材、燙著韓系捲髮的護理師，像是韓劇中的歐爸般，帥氣推著醫療工具車，貼心幫原PO測量身體狀況，原PO既害羞又抖著手，偷偷拍下對方帥氣面貌，接著忍不住自嘲「尤其是心跳，阿姨心中的那隻鹿會亂跑亂撞啦，我可以說，醫院對我好好喔！」

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▲女孩們全嗨炸，求醫院名！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，短短2小時就引來5千人朝聖，紛紛想揪團掛診，「請問是哪間醫院，我頭髮剛好骨折了」、「這真的滿值得抱怨的」、「啊唷～前陣子我那邊長瘤開刀，都是男護理師來換藥（帥的），害我不知道要打開還是夾起來，只能狂滑手機裝鎮定」、「我突然覺得我也好想生病哦」、「生第二胎的時候，住院來了一個很帥的實習醫生，還來不及小鹿亂撞，就先被內診了」、「親，妳的血壓有一點點高唷」、「心情好，身體也好的快啊」、「結果他負責的病人沒有一個血壓正常」。

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