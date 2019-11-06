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陪住院爺爺！他清晨4點突坐起「眼前紙袋劇晃」　一看周遭…嚇裝死倒頭睡

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▲▼ 醫院 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO陪爺爺住院，結果似乎碰上靈異事件。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友6日上午在臉書《靈異公社》分享一則親身經歷，今年1月底爺爺住院，地點是石牌站附近的某間大醫院，他當時陪住院的爺爺過夜，睡到凌晨4點的時候，突然醒來並半坐起身，眼前隨即發生讓他無法解釋的事情。沒想到許多人也紛紛留言，說這間醫院發生過很多事，「我在這工作了三年多……不意外。」

男網友在文中透露，他陪爺爺在醫院過夜時，是今年1月30日，當時爺爺住雙人病房，他就睡在一的折疊床椅上，「約莫30日凌晨4點（我有看一下時間，真的4點整），我因為不知名原因自動醒了，半坐起來，注視著對面病床（即照片中看護所坐的位置）發呆。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO目睹掛在點滴架上的紙袋劇烈搖晃。（圖／翻攝自靈異公社）

突然間，掛在點滴架上的紙袋「像是被人經過不小心猛烈碰撞到一樣，整個大搖晃」，讓原PO懵了、心想發生什麼事。但看看四周，明明沒任何人醒著、或有任何聲音和動作，病房窗戶無法開啟，房內也沒有任何風，「用來圍遮的拉簾一半是拉上的，拉簾也沒任何晃動，只有袋子（如圖，內有裝東西）突然猛烈晃動。」

看到眼前無法解釋的景象，原PO心中忍不住OS「究竟是有好兄弟路過，還是其實我的念力潛能被開發了啊？」但懵完、約10秒之後，原PO確定周圍環境不可能發生「紙袋受外力激烈搖晃」的事情後，當下也不敢多想，馬上裝死、躺回去繼續睡。

原PO也在留言處補充，「對方」沒有對他造成什麼影響，「只是這是自己親身第二次明顯由五官所接收到的，今天難得心血來潮，想說分享一下」，直呼親自碰到這種事，腦袋真的會瞬間空白，思考到底發生什麼事。

▲醫院 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO當時就睡在爺爺病床旁的摺疊床椅上。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，網友紛紛在底下留言討論這間醫院，「我在這工作了三年多……不意外……遇到太多無法解釋的事情」、「這間醫院有很多靈異故事……停車場啊……電梯啊等等」、「最後面那棟樓才可怕」、「家人在那邊住院一段時間，我還是負責夜班照護，有些事，裝瞎裝死就對了。」

也有人表示，「醫院有，很正常的。對於看不到，卻感應得到，一樣會覺得不舒服。其實只要不打擾到對方即可」、「袋子掛那裡，護士沒要求拿下來嗎！那個不能掛東西欸」、「只要是大醫院都一定會有，就看人怎麼想」、「我在那邊一個月來沒發生這種事啊？晚上還帶小朋友去大廳散步」、「我自己生了一場大病，住院住很久，我在醫院反而都沒聽說過，當兵倒是自己遇到比較靈異的事。」

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