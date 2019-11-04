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病房內包包轉眼就消失！爽把仁愛、長庚當ATM　醫院慣竊判刑11月

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▲▼ 北市聯醫仁愛院區,台北市立聯合醫院,仁愛醫院 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市仁愛醫院出現慣竊！專門入侵病房偷包包等貴重物品 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名無業的吳姓男子看準人來人往的醫院人潮，竟興起歹念，專挑病房行竊，4月時分別到仁愛醫院及長庚醫院，趁四下無人之際，快狠準地入侵病房偷包包！被害人事後發現包包不見了連忙報警。吳男被依犯2起《侵入有人居住建築物竊盜罪》，且均累犯，各處有期徒刑7月，應執行11月徒刑，全案可上訴。

吳男4月7日下午3時許，侵入台北市立聯合醫院仁愛院區病房，並趁病患家屬暫時離開病床時，徒手竊取置放在病房置物櫃內的橘紅色併白色與彩色花紋側背包，內含耳機、眼鏡、鑰匙、潤膚乳液及2張麵包現金券，吳男發現裡面沒有好東西後，就將側背包丟在樓梯間離開醫院。

吳男不罷休，另於4月27日下午4時許，再侵入台北市長庚紀念醫院病房，趁看護暫時離開病床時，偷走放在床上的藍色腰包，內有身分證、健保卡、1串鑰匙、6張提款卡、紅色零錢包及現金83元，而後隨即離去。

警方調閱相關監視器畫面等逐步追查，將吳男逮捕歸案。經查發現吳男前科累累，曾犯誣告、傷害、毒品等罪，又於2015年間犯數次侵入病房竊盜案件，屬累犯，法官念在吳男犯後坦承犯行，承認是一時貪念而犯錯，加上所竊財物價值非鉅，且已與被害人達成和解並賠償其損失，因此衡酌一切情狀後，量處吳男應執行有期徒刑11月，以示懲儆。

▼犯嫌再潛入台北長庚醫院行竊，而後落網遭判刑，得不償失。（圖／翻攝Google map）

台北長庚醫院急診室。（圖／翻攝谷歌地圖街景照）

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