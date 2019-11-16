北科大美留學生遺體尋獲　校方一早急開會：與家屬聯繫並全力協助

▲北科大學生賴致愷今年前往美國阿拉巴馬州奧本大學失蹤，日前當地警方發現賴致愷本人遺體。（圖／翻攝自奧本警察局）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學學生賴致愷7月到美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University），卻在8月開學時失蹤，而在美東時間10日，當地警方找到一名無名屍體，確定是賴致愷本人。對此北科大表示，得知消息後，今（16日）上午已開會討論後續處理事宜，並也和家屬聯絡當中，會在取得家屬同意的情況下，再對外說明。

賴致愷為台北科技大學資訊工程系的學生，參加北科大與國外3+2雙聯學位，7月24日赴美，到美國阿拉巴馬州奧本大學當交換學生，赴美時由父親陪同安置，進入宿舍，但8月19日當地學校開學首日，賴生卻沒出現。對於賴致愷遺體被尋獲，北科大指出，對此，校方深感遺憾，目前已與家屬聯繫，並儘全力協助處理後續問題。

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▲北科大對此表示，已與家屬聯繫，並儘全力協助處理後續問題。（圖／北科大提供）

外交部也對此表示，外交部與駐亞特蘭大辦事處一直密切注意本案發展，駐亞特蘭大辦事處透過各方管道查證，已接獲美國警方確認賴同學不幸罹難的消息。外交部對此深表遺憾與不捨，並向賴致愷的家屬表達深切的哀悼。外交部將持續與家屬保持聯絡，與駐處一同盡全力協助家屬處理善後事宜。

