送23名大學生到奧地利！教育部首設置「台奧高教科研基金」通過率近9成

送學生出國當交換學生,台灣今年又跨出一大步,教育部和奧地利以政府對政府方式首度合作,設計了「台奧高教科研種籽基金」,提供2國技職體系的大學生能申請出國研修,今年申請通過的學生一共有23人,分別來自台科大、北科大、南台科大和中央大學等4所學校。

「台奧高教科研種籽基金」是提供給技職體系的大學生來申請,學生可以申請的類別包括了商業設計、工業工程管理、人力資源管理、商業管理及理工。今年度申請通過的學生以北科大人數最多,23名學生分別送往地利薩爾茲堡專業高等學院(Salzburg University of Applied Sciences)、茵斯布魯克專業高等學院(MCI Management Center Innsbruck)、庫夫斯坦專業高等學院(University of Applied Sciences - Fachhochschule Kufstein FH Tirol)、維也納科技專業高等學院University of Applied Science (UAS) Technikum Wien International、上奧地利邦專業高等學院University of Applied Sciences Upper Austria 等5校研修。

技術及職業教育司科長謝麗君表示,學生每個人最多可以申請4個月的生活補助費和來回交通費,最高可申請到19萬2千5百元,而這批申請的學生最早已在9月份前往奧地利就讀,其他的也在10月份辦妥相關申請飛至奧地利。

謝麗君說,台奧雙方是在今年的1月28日完成台奧2地異地簽署「台奧高教科研種籽基金瞭解備忘錄」,在此備忘錄的合作架構下,兩國政府各提供30萬歐元設置獎學金提供學生研修交流,教育部提供學生生活補助每月新台幣3萬5千元(最長可申請4個月)和交通補助上限5萬2500元。

要申請獎學金的學生須獲得奧地利方合作學校研修許可後提出申請,教育部再依據學生申請領域聘請專家學者進行審核,審核內容包含申請領域重要性、研修計畫、個人成績、傑出表現等,首批申請的學生有25人,最後通過的是23人,至於首批來台的奧地利技職體系學生會有多少,目前還在送件審核的過程,人數尚未定案。

