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馬國留學生跑10萬公里！　背「20kg器材」上山下海　萬名台灣人淚喊：謝謝你

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記者黃可昀／綜合報導

來自馬來西亞的留學生「業輝馮」2015年來到台灣，至今已經在台灣生活了4年，在他認真完成學業的同時，他也透過鏡頭看見了台灣的美，甚至走遍台灣各縣市，不惜上山下海，只為記錄下每個動人瞬間，而他走過的這些地方也被濃縮成「縮時台灣三部曲」。

►點我看影片

業輝馮3日在YouTube貼出「縮時台灣2」，觀看次數目前已將近9萬，這系列總共有三部曲，他在留學的這4年中，累積了超過10萬公里的旅程，已經足以環島100次，而且不管走到哪，他身上總是背著20幾公斤的攝影器材，堅持用最專業的設備，把他看到的美景百分百呈現給世人。

請繼續往下閱讀...

如今業輝馮已經完成學業，即將離開台灣前往紐西蘭繼續升學，他提到「希望離開前能為台灣做一些事情，留下一些東西」，更希望能把台灣的美帶給世界各地更多人，「愛台灣不是一種口號，而是一種行動！」如此愛台灣這片土地的心，另網友們都相當感動。

業輝馮還在臉書PO文說，在他離開台灣以前，希望可以爭取最後2個月的台灣時光，來完成「縮時台灣第四部」，網友也在影片底下感動地說，「短短的四分鐘，攝影師卻要花上1年以上的時間，看完感動無比啊」、「謝謝你！讓我看到我們的台灣是如此美麗」、「謝謝您為台灣紀錄這麼多美麗的影像！」

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