香港暴力衝突蔓延校園　英國、大馬留學生被通知「立刻」回國

▲香港激烈的行動蔓延進校園,圖為中大二號橋入口因汽油彈陷入火海。(圖/記者游宗樺攝)

實習記者崔子柔/綜合報導

香港反送中抗爭愈演愈烈,在港台生共有1,021人,13日起已開始協助284位學生返台,馬來西亞領事館也協助就讀香港中文大學的馬國學生回國,另外,英國多所大學開始緊急敦促在香港的交換生返回。

根據香港《明報》報導,一名中大的馬國女學生說,因學期提早結束,原本預計16日回去,但收到領事館通知與其他馬國學生盡快返國,「沒有對中大局勢感到特別害怕,離開是因為學期結束,下學期還是會回香港繼續完成學業。14日下午,她搭乘領事館安排的專車離開中大,和7、8名同學在領事館住一晚,提前一天回國。

▲消防隊趕到現場將火勢撲滅。(圖/記者游宗樺攝)

因暴力蔓延進校園,香港多所學校宣布停課,截至當地時間14日,英國至少有華威大學、諾丁漢大學、亞伯丁大學、南安普頓大學、謝菲爾德大學和愛丁堡大學等,已經協助在香港的本校學生盡速撤離,更有部分學校承諾會支付交通費用。

謝菲爾德大學表示,已告知15名交換生盡快離開香港(leave Hong Kong as soon as possible)。愛丁堡大學14日發送一則電子郵件提到,目前已通知在香港交換的21名學生立刻(immediately)返回英國。

南安普頓大學14日在官網公告,將協助所有在香港的學生回國,「我們致力於確保學生的安全,並將承擔他們返回英國的費用。」

除了中文大學宣布本學期提前結束,香港教育大學、嶺南大學、公開大學、樹仁大學等多所大學15日也表示,本學期剩餘的課程全部改為線上授課。