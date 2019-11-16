北科大赴美失蹤留學生找到了！　警方：在小屋棚下發現遺體

▲台灣21歲大學生賴致愷今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）

記者張靖榕／綜合外電報導

台北科技大學學生賴致愷7月到美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University），卻在8月開學時失蹤。李郡（Lee County）驗屍官哈里斯（Bill Harris）證實，警方於美東時間10日找到的無名屍體，確定是賴致愷本人。

根據「WBTV」及當地媒體「WSFA12」報導，警方10日在奧本市的南景街（Southview Drive）500號街區，一處民房棚子底下發現賴致愷的遺體，現場沒有看見其他人，沒有謀殺犯案的跡象，目前辦案方向已從尋人轉向死亡調查。

屍體經驗屍官哈里斯檢驗，透過指紋比對證實死者為22歲的賴致愷。哈里斯表示，「我要謝謝奧本市警方、阿拉巴馬法證科學部、執法部門以及FBI，是他們讓這項調查能夠進展到這裡。在繼續調查的同時，如果任何人有本案相關資訊的話，請打給奧本市警方。」

奧本大學得知消息後發出聲明稿，向賴致愷家屬表達沉痛慰問，「他永遠會被奧本這個大家庭記得，我們為他的逝去哀悼。」





▲奧本大學發聲明哀悼。（圖／翻攝自奧本大學Twitter）

賴致愷原在北科大資訊工程系就讀，7月24日在父親陪同下赴美留學，卻在8月19日開學當天失蹤，除了手機，宿舍物品都沒有被移動或帶走，在美國的帳戶也沒有異常提領的情況。

奧本警局9月初公開的最新監視器畫面中，拍到了賴致愷失蹤前的穿著，他當時穿著黑色短T、兩側有白色滾邊的運動長褲、跑步鞋，以及無框眼鏡，身上沒有背或提任何物品。

賴致愷失蹤期前，當地10月23日也發生另一起失蹤案，南方聯合州立社區學院（Southern Union State Community College）的19歲女大生布蘭查德（Aniah Blanchard）被通報失蹤，當時警方不排除兩起案件可能有關。

據了解，警方正在調查布蘭查德失蹤案件時，接獲報案前往南景街500街區，才發現賴致愷的遺體。根據《聯合報》報導，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處接到消息第一時間，已回報外交部，接下來將全力協助家屬赴美辦理後續相關事宜。

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