蔡元培香港墳墓遭破壞　微博博主嗆：大學校長不代表良知正義





▲左派分子不滿香港示威者，自己跑進墳場破壞蔡元培墳墓洩憤。（圖／翻攝自微博「哀極無淚」）

記者張靖榕／綜合報導

香港示威活動持續，不少大陸人紛紛將示威者貶為「廢青」，一名不滿的左派分子日前在微博上將香港中文大學校長段崇智，和五四運動時保護學生出名的北京大學校長蔡元培相比，認為這些校長並不總是如外界想得那麼高尚。他14日在微博上發文附照片，承認自己就是破壞蔡元培墓碑的兇手，此舉引來大量網友撻伐。

蔡元培於1916年自1927年任北京大學校長，任內學術風氣自由，在他的努力下，更催生了1919年的「五四運動」。1927年，蔡元培涉入國民黨清黨的「412事件」，被部分左派分子看作是屠殺中共黨員的一員。1940年3月5日，蔡元培於香港過世，葬於香港仔華人永遠墳場，享壽72歲。

▲▼「哀極無淚」破壞墳墓的舉動被其他網友抨擊。（圖／翻攝自微博「哀極無淚」）

時隔百年，香港示威者在中文大學二號橋上與港警對峙，進而爆發衝突；中大校長段崇智12日在學生護送下離開現場，前往警署了解被捕學生狀況，此舉讓他被拿來和蔡元培相比。微博上一名暱稱為「哀極無淚」的左派分子看不下去香港現況，竟進入墳場破壞蔡元培墓碑，發微博稱自己把墓碑「打磨了一下」，並在墓碑上張貼中共早期工運領導人汪壽華及趙世炎遺像。

網友「哀極無淚」還理直氣壯地說，「各位鄉親這事與任何人無關，警察要來抓打個電話就行，咱自己走過去，我不信那麼多熱血青年的人頭，因為是北大教授所殺，就會在人們的記憶裡蒸發。」他15日發了另一篇微博，寫下「段崇智也好，蔡元培也罷，大學校長們風度翩翩的外表下面，並不總代表社會的良知與正義。」

「哀極無淚」立刻被其他網友貼上「極左分子」的標籤，認為他的行為相當不入流，「極左有點過了，搞人墓碑是最低劣的手段」、「別刪哦，記得老實去自首」、「你管這個叫打磨？人家親屬人同意了？你家先人墓被人給打磨打磨，你是不是也挺喜歡」、「你不覺得你自己的行為很下流嗎」、「你腦子有病」。

部分網友認為，「哀極無淚」的所作所為沒有錯，因為香港「暴徒」同樣破壞香港激進建制派立法會議員何君堯的祖墳。