記者丁維瑀/綜合報導

美媒WPVI最新消息指出,美國紐澤西州普萊森維爾(Pleasantville)一所高中當地時間15日晚間在進行足球比賽時發生槍擊,至少2人受傷。當地官員說明,一名小男孩在看台上中彈,緊急將他送往醫院。

Breaking: As the shooting happens at the Camden/Pleasantville football game. People running, jumping fences, laying on the ground. @6abc pic.twitter.com/XzViuszadX