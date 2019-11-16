前美駐烏大使出席國會聽證會！川普推特發文狂轟　她現場反駁打臉

▲ 尤凡諾維契15日於國會作證。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）彈劾調查進入關鍵的公開聽證階段，前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）15日於國會作證，未料過程中得知川普在推特上發文攻擊，讓她感覺自己受到威脅。

川普此前被爆透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求調查政敵拜登（Joe Biden），因此面臨彈劾調查。就在川普與澤倫斯基關鍵通話的2個月前，尤凡諾維契5月被免除駐基輔大使的職務。

尤凡諾維契此前在閉門聽證會中表示，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在說服烏克蘭調查拜登的過程中曾試圖抹黑她。她15日則在國會公開指責，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）領導的國務院未能抵抗來自外國及腐敗帶來的利益，而這些利益綁架了美國對烏克蘭政策。

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

15日尤凡諾維契出席公開聽證一個多小時後，川普在推特上發表一連串推文宣稱，她所到之處狀況都會變差，不僅將索馬利亞的動盪歸咎於她，還質疑她擔任大使的能力，宣稱烏克蘭總統對她的評價很差；更強調自己身為總統，有權解雇外交官。

尤凡諾維契在作證過程中透過主持聽證會的眾議院情報委員會謝安達（Adam Schiff）口中得知，川普正在網路上開罵。她當場在透過全國電視直播的聽證會上反駁，「實際上，我認為我和其他人多年來在我服務過的國家所作的工作讓美國和這些國家都有明顯的改善。」

謝安達表示，川普的推文是為了嚇唬尤凡諾維契和其他可能挺身而出的證人。他向記者表示，尤凡諾維契被誹謗及無故召回，如今又在作證當下遭受總統恐嚇。尤凡諾維契也表示，川普發文的行為是在威嚇她。川普隨後則指出，他的推文一點也不嚇人。他也觀看部分聽證會過程，認為這是一種恥辱。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。