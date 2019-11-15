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夫月給8000！「唯一條件出國AA制」30K妻秒怒：一輩子給他欸　閨蜜氣公審

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▲情侶,夫妻,情人（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲友人要求出國也要老公全付帳！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

說到錢傷感情，不少夫妻選擇AA制，誰也不欠誰！不過一名女網友透露，即將結婚的友人，堅持未來老公扛下所有生活開銷，甚至每個月要給8000元零用金，而老公答應了，唯獨要求以後出國要各付各的，秒讓友人不爽。公主癌末的行徑，刷新大批網友三觀。

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享朋友的奇葩思維，最近對方即將嫁作人妻，好奇原PO夫妻間的經濟模式，她不諱言「我們都是AA制，尤其是破萬的開銷一定AA（如房租、出國），小錢都是誰帶錢誰付。」

請繼續往下閱讀...

友人一聽驚呆，完全無法接受各付各的觀點，並開始自我論述一番道理「她說才月入30k，不覺得自己能夠一人一半，她希望所有開銷都老公支付，兩個人的生活不能動用到她任何薪水，並且每個月給她8000元零用金。」

畢竟每對夫妻相處方式不同，更攸關家務事，原PO笑笑表示「你的另一半同意當然就好」，而友人也笑稱「另一半同意了！但開出一個條件，她不能接受，就是『每年固定出國一次的費用要AA制』」。

聞言，原PO內心忍不住抖一下，替對方未婚夫感到汗顏，接著故作鎮定回應「我覺得還不錯啊！哈哈！」豈料友人一秒暴怒，又開始神邏輯跳針，「妳身為女人不能珍惜自己一點嗎？我把一輩子給他欸！付點錢怎麼了嗎？女人的價值都被妳拖垮了啦…我真的強烈建議妳，不要在AA制了！」

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▲▼ 夫月給8000！「唯一條件出國AA制」30K妻秒怒：一輩子給他欸　閨蜜氣公審（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友看傻！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

「跟朋友聊到AA制，聊到被罵也是傻眼！」原PO也一秒理智線斷裂，直呼「很奇怪欸！要妳管啊！」文章一貼出後，引發大批網友狂嘖嘖，「我都是老婆每個月給我8000」、「娶到她真衰」、「不AA制就算了！一個月還跟男生拿八千…這不是男生太凱就是女生手腕太高吧」、「幫自己賣身的概念，8000吃到飽的概念」、「只想當伸手牌…有公主病嗎」、「唉～她老公才是把一輩子給了她」、「他們可能很快就離婚了吧」。

►生火了！連我媽都用到發光

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