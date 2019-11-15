老翁久病厭世心萌短見　警溫情喊話鬼門關前勸回

▲75歲洪姓老翁久病厭世，經員警溫情苦勸，終於平安帶下，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局實踐派出所11月15日上午10時34分許，接獲110通報，北區公園路某養護中心4樓有民眾欲跳樓輕生，警員徐嘉晟立即趕往現場處理，並通報119前往救護，員警發現係75歲洪姓老翁久病厭世，經員警溫情苦勸，終於平安帶下，解除危機。

警方說，員警及消防人員抵達4樓頂，發現該75歲的洪姓老翁就坐於4樓圍牆上，情緒激動，在場人員不敢貿然靠近，擔心老翁不慎摔落。徐員不斷勸說安撫老翁，要他冷靜並告知有話好好說，沒有什麼事情是不能解決的！

在員警及119救護人員的溫情勸說下，洪翁情緒才終於平靜下來，救護人員趁隙向前將洪翁從圍牆上安全帶下來，化解一場危機，隨後將洪翁送往奇美醫院做後續觀察。

警方初步了解洪姓老翁住在養護中心，因久病不癒，家人又不在身邊，讓他一時想不開而有輕生念頭，後續交由養護中心照料。警方呼籲民眾自殺不能解決問題。如有任何問題，可撥打生命線協談專線1995或自殺防治諮詢安心專線0800-788995，尋求協助。

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