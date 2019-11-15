　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

老翁久病厭世心萌短見　警溫情喊話鬼門關前勸回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲75歲洪姓老翁久病厭世，經員警溫情苦勸，終於平安帶下，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲75歲洪姓老翁久病厭世，經員警溫情苦勸，終於平安帶下，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局實踐派出所11月15日上午10時34分許，接獲110通報，北區公園路某養護中心4樓有民眾欲跳樓輕生，警員徐嘉晟立即趕往現場處理，並通報119前往救護，員警發現係75歲洪姓老翁久病厭世，經員警溫情苦勸，終於平安帶下，解除危機。

警方說，員警及消防人員抵達4樓頂，發現該75歲的洪姓老翁就坐於4樓圍牆上，情緒激動，在場人員不敢貿然靠近，擔心老翁不慎摔落。徐員不斷勸說安撫老翁，要他冷靜並告知有話好好說，沒有什麼事情是不能解決的！

▲75歲洪姓老翁久病厭世，經員警溫情苦勸，終於平安帶下，解除危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在員警及119救護人員的溫情勸說下，洪翁情緒才終於平靜下來，救護人員趁隙向前將洪翁從圍牆上安全帶下來，化解一場危機，隨後將洪翁送往奇美醫院做後續觀察。

警方初步了解洪姓老翁住在養護中心，因久病不癒，家人又不在身邊，讓他一時想不開而有輕生念頭，後續交由養護中心照料。警方呼籲民眾自殺不能解決問題。如有任何問題，可撥打生命線協談專線1995或自殺防治諮詢安心專線0800-788995，尋求協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
國民黨不分區名單／馬系、連系擠進前12　挺韓謝龍介越排越後面
Youtuber超野性吃海鮮竄紅　「手指敲碗」驚見SOS求救
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

老翁久病厭世心萌短見　警溫情喊話鬼門關前勸回

降低高齡者交通事故　屏警交安競賽有創意…長者窩心

落實安居緝毒　安平警分局長蔡進閱警廣宣導受肯定

農村再生社區成效佳　農業局召開成果發表會

救國團張老師基金會拜會郭信良　西拉雅廣場舉行園遊會

因應街頭突發事故　內埔警分局採購手臂盾牌…員警窩心

看反毒展在地美食大放送！　阿璋肉圓+85度C咖啡免費吃

海寮警道路安全通報小蜜蜂　再度排除路面油漬事故危機

台東打造減塑新美味　歡迎加入「不塑之客」

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

老翁久病厭世心萌短見　警溫情喊話鬼門關前勸回

降低高齡者交通事故　屏警交安競賽有創意…長者窩心

落實安居緝毒　安平警分局長蔡進閱警廣宣導受肯定

農村再生社區成效佳　農業局召開成果發表會

救國團張老師基金會拜會郭信良　西拉雅廣場舉行園遊會

因應街頭突發事故　內埔警分局採購手臂盾牌…員警窩心

看反毒展在地美食大放送！　阿璋肉圓+85度C咖啡免費吃

海寮警道路安全通報小蜜蜂　再度排除路面油漬事故危機

台東打造減塑新美味　歡迎加入「不塑之客」

香港公開賽／周天成大逆轉進8強　「把精神帶給香港一起加油」

12強／輸美國很難過　吳昇峰及張進德投捕搭檔還被藥檢

租屋哥搬到北部問「中和vs永和」？　在地人「秒選永和」：美食多又離台北近

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

北檢反賄開鑼　瑞莎帶新住民首投族「繼續買票」口誤…嚇壞觀眾

恭喜彰化陳先生！寵物雲商店首抽iPhone11　獎落彰化中山店

韓國女車禍重傷感恩媽祖神蹟復原　她賣屋貸款建造慈母宮…顏清標來安座

他在雪地巧遇野生「三角鹿」！百萬分之一的機率

新北9戰警「全程穿制服」攻克斯巴達超級障礙賽

商業周刊／捷安特女董座專訪：曾經，覺得騎電動自行車很弱

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

地方熱門新聞

碧雲禪寺重開　菩薩感謝白沙屯媽

蘇清泉列不分區立委安全名單　王進士：最佳布局

香港校園發生衝突　中原大學聲明

人生風險最後防線　國民年金提供幸福五保

果農書法家作品義賣　助建東基癌症大樓

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

台南衛生局推廣防自殺　1925乖乖鑰匙圈供索取

流感防疫　加碼肺炎鏈球菌疫苗

謝龍介關心林志玲南美館1館舉辦婚禮

安南警逮娃娃機「海螺大盜」

100名藝人為公益開打　3張發票換門票

台南低碳家園參與式預算首次全程網路票選

海巡偵搜犬　醫療防疫合作案簽訂　

台南西港火災！市區塑膠味入侵　當地人：好想吐

更多熱門

相關新聞

影／一生的耻辱！老翁被誤當嫖客慘遭3警痛扁

影／一生的耻辱！老翁被誤當嫖客慘遭3警痛扁

河北唐山一名63歲的老翁不僅被警方誤認為嫖客，還被他們圍毆痛打，最後更被拖到洗浴店噴辣椒水，造成多處受傷。雖然警方事後證實抓錯人，也願意付9萬元人民幣（約新台幣39萬元）和解，但老翁卻發現協議書上並未提及他被暴打，於是求醫後誓言要討回公道。不過，唐山市公安局開平分局局長10日登門向老翁鄭重道歉。

老翁深夜路倒警平安護送返家

老翁深夜路倒警平安護送返家

通靈神警敲門查訪救了一命！

通靈神警敲門查訪救了一命！

老翁參訪走失　三峽警火速尋回

老翁參訪走失　三峽警火速尋回

單親父女募款蓋屋！9旬翁「掏積蓄」北上捐款

單親父女募款蓋屋！9旬翁「掏積蓄」北上捐款

關鍵字：

老翁久病厭世短見鬼門關

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面