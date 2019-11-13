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影／「我一生的耻辱」！老翁被誤當嫖客慘遭3警痛扁...局長登門道歉

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▲▼老翁被誤認為嫖客，慘遭警方圍毆。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）

▲老翁被誤認為嫖客，慘遭警方圍毆。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）

記者邱茀濱／綜合報導

河北唐山一名63歲的老翁不僅被警方誤認為嫖客，還被他們圍毆痛打，最後更被拖到洗浴店噴辣椒水，造成多處受傷。雖然警方事後證實抓錯人，也願意付9萬元人民幣（約新台幣39萬元）和解，但老翁卻發現協議書上並未提及他被暴打，於是求醫後誓言要討回公道。不過，唐山市公安局開平分局局長10日登門向老翁鄭重道歉。

綜合陸媒報導，事發於今年9月12日，警方當時在一間洗浴店內調查賣淫嫖娼案件時，這名老翁洗完澡由於聽到有異聲，以為家裡遭小偷，便只穿上褲子下樓查看，沒想到卻被迎面而來的3名警員誤認為嫖客，當場被壓在地上痛打一頓。

▲▼老翁被誤認為嫖客，慘遭警方圍毆。（圖／翻攝微博）

▲老翁被誤認為嫖客，慘遭警方圍毆。（圖／翻攝微博，下同）

但是不管老翁如何呼救，警方都不聽他解釋，之後還來了3名警員直接將他押到離家百多米遠的洗浴店，未料進去後又被一頓暴打，期間更被噴辣椒水。老翁在洗浴店待一個多小時後，才有一名疑似是教導員的人前來說他們找錯了人，警員也向他道歉「對不起我們抓錯了、打錯了」，這時他才離開現場，回家後再送醫治療。

經醫院診斷，老翁全身多處軟組織受傷、腰椎間盤膨出、左肩關節肌腱損傷，住院一個多月的治療費共18695元人民幣。一直到了11月7日，老翁妻子才透露，警方早前給了他們家9萬元人民幣，不過雙方要簽的協議書上，完全沒有提及警察打人，只單純提及丈夫因身體不適入院，「就算要那些錢，也會繼續追究警方的法律責任」。

▲▼老翁被誤認為嫖客，慘遭警方圍毆。（圖／翻攝微博）

「這是我一生的恥辱」老翁哽咽表示，他與妻子開的包子店還在停業，鄰居都在傳「包子店老闆嫖妓被抓走了」，讓他崩潰到無法繼續待在小區生存。

不過，警方10日發布通報指出，唐山市公安局開平分局局長張瑞明等專程前往路南區某包子鋪經營者張某明家中，就日前發生的一起執法「烏龍」事件向其鄭重道歉。

張瑞明表示，對這次誤會使對方受到的傷害深感不安，對此事給張某明一家帶來的困擾深感負疚，謹再次代表警方表示誠摯歉意，「願意本著以人為本、實事求是的態度，繼續與張某明一家誠意溝通，妥善處理後續事宜，並依法依規承擔應負的責任。」

▲▼老翁被誤認為嫖客，慘遭警方圍毆。（圖／翻攝微博）

案件曝光後，網友紛紛留言痛批「道歉就有用嗎？要是嚇死了怎麼辦」、「賠償是應該的啊，可是這個為啥要簽保密協議」、「這和惡霸有什麼區別」、「這9萬元哪裡來的？納稅人的人錢嗎？」、「執法犯法法不容情」。

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