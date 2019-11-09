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老翁深夜路倒　警靠「洗車場」關鍵提示平安護送返家

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▲ 台南市警六分局新興派出所所長李永泰、警員黃柏翔，查處老人路倒事件 ，平安護送長者回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南市警六分局新興派出所所長李永泰、警員黃柏翔，查處老人路倒事件 ，平安護送長者回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南區的1名蘇姓老翁，11月7日夜間在新樂路旁昏厥，警消人員獲報趕往救護後，因其不知住家地址，只告知警方「住建南路，旁邊有一洗車場」，警方以關鍵字循線找到洗車廠場，順利連繫上老翁兒子，最後並巡邏車貼心護送老翁返家。

台南市警六分局新興派出所所長李永泰、警員黃柏翔，於7日深夜10時5分獲報前往新樂路5號前處理民眾路倒案，李等趕抵現場，只見1名71歲老翁穿著藍色夾克、藍色短褲，臉色、嘴唇發白，倒在路旁；119人員到場檢視發現，老翁係因血壓過高暈眩無法起身，經初步救護，老翁情況好轉，惟堅拒送醫治療，警方遂載其返所休息，並協助連絡家屬。

老翁向警方表示不知住址，平日與兒子住在建南路（非戶藉地），家旁有家洗車場，警員黃柏翔靈機一動，先利用手機搜尋新建路上之洗車場，並去電該店家確認為老翁鄰居後，請其連繫家屬至新興所接父親返家休息。

▲ 台南市警六分局新興派出所所長李永泰、警員黃柏翔，查處老人路倒事件 ，平安護送長者回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老翁兒子趕到新興所後，向警方表示老翁係自行外出，疑因夜晚天氣寒冷引起血壓過高，而致身體不適，暈倒於路旁，非常感謝警方的通知及協助。員警見蘇民騎機車到所且老翁身體不適，即貼心以巡邏車護送其返家。

市警六分局長陳建民表示，員警勤務中能主動關懷，完成本次助人義行，也呼籲家中如有慢性病患者應多加關心，盡量能讓他隨身攜帶藥物或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，若身體不適時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使之免於危難。

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