8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

▲陳英阿嬤挑起傳承恆春民謠的使命，榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

86歲陳英阿嬤挑起傳承恆春民謠的使命，經數十年的創作與教唱，是目前恆春地區少數能完整詮釋六種曲調的國寶級大師，也讓她榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮。

｢恆春民謠實在好，希望大家來給學，這是咱台灣一項寶，恆春才有別位無」；陳英不但能唱出上百首恆春民謠，也寫詞創作，一把月琴、一曲隨興自然的創作，從生活記憶裡流瀉而出的歌聲，最能傳遞半島的人文與土地的氣味。

她出生恆春德和，由於爸爸和陳達是好友，他三不五時就到她們家彈琴、唱民謠，耳濡目染，也讓她對《思想起》等民謠曲調十分熟悉，因此埋下了她與民謠的因緣。

她年輕時在瓊麻工廠工作，就經常與工作伙伴對唱，想家的時候唱，悲傷的時候也唱，隨口對唱的功力就是那個時候練出來的絕活。一直到60幾歲，她跟著許天卻先生學彈月琴，後來又受到張新傳、張文傑等人的指導，她才開始能以彈唱遊走在民謠之間，對她來說，從小唱到大的民謠裡，有父親及母親的身影、還有自己的人生。

對老一輩的傳唱人來說，唱歌就是一種生活的隨興，寫歌跟唱歌就是陳英抒發情懷的一種方式。「思想起」、「四季春」經她彈唱起來，就是有一股不一樣的味道，有陳達那一代的古早味，也有女性特有的溫柔腔調，還有陳英一路走來的人生歷練。

除了教唱，從歷年來的恆春民謠節到近兩年的半島歌謠祭，甚或是出國表演等各項活動，經常可見陳英阿嬤自在彈唱的身影，從她嘹亮且充滿韻味的歌聲，讓人感受生命的力度。