老人對看護女移工念舊情一直給錢　兒報警衝入「她躲入衣櫃」　

▲越南籍陳姓女移工去年失聯後，屢次找雇主要錢，八德警方據報查緝時在衣櫃裡查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍陳姓女移工來台照顧老人但卻嫌薪水太少，去年5月突然失聯，今年頻頻返回雇主住處向老人索討金錢，雇主不堪其擾報警處理，八德警分局日前據報前往處理，在雇主住處搜查時發現陳女躲在衣櫃內，確認身分後移送至移民署桃園專勤隊等待遣返。

警方調查，日前下午14時許，警方接獲報案有失聯女移工躲在八德區興豐路民宅，八德派出所巡佐劉威、警員廖奕斌進入屋內後，四處察看皆未發現，後來聽見突然一樓後方房間發出不明聲響，查看時發現衣櫃有抖動，打開衣櫃查看陳女躲在衣櫃裡，確認為越南籍失聯移工，依規定帶回派出所偵辦。

▲越南籍陳姓女移工被警方查獲後將移送桃園專勤隊等候遣返。（圖／記者沈繼昌翻攝）

莊姓屋主向警方指出，陳女原在住家擔任看護照顧高齡88歲的父親，但去年5月間因快要逾期，所以偷偷離開失聯，但最近卻一直回來向年邁老父索討金錢，老父感念之前照顧情分，常私下資助陳女金錢，但陳女食髓知味索討次數太多，家屬不堪其擾才報案處理。



陳姓女移工坦承從2016年來台，認為薪水太低才離開四處打工，最近因工作收入不穩定，才想向昔日看護老人索取金錢，但這次卻踢到鐵板，雇主直接報警處理被查獲，警方訊後將陳女移送至移民署桃園專勤隊收容，等候遣返回越南。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►超速32公里撞死騎士肇逃 駕駛辯「不知道撞到人」被起訴

►含冤斷氣死不瞑目！網賣二手車被強押山區毒打 獨子肺栓塞丟包車上慘死

►桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車 鄭文燦：提升值勤效能