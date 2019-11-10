信義公益基金會「共好計畫」頒獎典禮　展現樂齡樂活的生活態度

圖、文／信義房屋提供

信義公益基金會於11月9日舉2019「共好計畫｣辦頒獎典禮，現場以「辦桌團聚」大紅喜氣為主題，營造所有獲獎團隊圍爐的氛圍，同時邀請台中烏日「種子手作坊」的高年級咖啡師，親自帶來手作甜點及銀髮職人手沖咖啡，讓所有人品嘗熟齡的生活態度。

信義公益基金會連續四年舉辦「共好計畫」廣徵有創意、影響力的高齡服務計畫，並鼓勵高齡者親自提案。今年50歲以上提案者超過三成，比例再創新高，更由年近70歲的花蓮退休廣播人柯仁愛拿下「首獎」，她主動帶領一群社區阿嬤們旅行演奏，這群阿嬤手握「棒鐘」樂器，為社區、醫院、長照據點、學校、商圈及教會帶來歡樂旋律。

30歲以下的「共好行動」提案者比例也持續增加，曾榮獲美國史丹福銀髮設計競賽全球大賽首獎的卓思陽，再次發揮科技結合社會設計的專長，贏得共好評審團「特別獎」，他設計一款旅遊VR桌遊，讓長者在家就可輕鬆體驗台灣各地的樂齡景點路線。而不讓歐美日韓時尚潮流專美於前，銀髮最潮阿公阿嬤也展現獨樹一格的時尚態度，今年「共好獎」的《Walking嬤．Talking嬤》、及「新生活獎」的《古漾時尚伸展台》兩項計畫，即是將年輕世代的穿搭哲學與銀髮特有的生活態度結合，創造青銀時尚穿搭為主題的優秀提案，創造許多話題。

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信義公益基金會執行長蔡易臻表示，信義公益基金會著力於仍有自主生活能力的長輩，目標延緩老化、維持好的生活品質，並號召民間有志一同的力量發揮集體創意和行動力，跨世代合作推廣活躍老化，讓台灣每一位長輩都能成為充滿自信，活出老有所用的生活態度。