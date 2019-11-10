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40年前「中正機場」老照片曝光　網喊：小時候的回憶都回來了

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▲▼桃園機場前身，40年前「桃園中正機場」樣貌。（圖／桃機提供）

▲40年前啟用的中正國際機場，寬敝的出境大廳中擠滿了辦理登機手續的旅客。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場為慶祝啟用40周年，舉辦「回憶之旅–桃機懷舊照片徵集」活動，目前已有許多從機場各單位蒐集而來的懷舊照片，還原當時「中正機場」的風貌。有網友看了照片留言說，「小時候的回憶都回來了」、「凡走過必留下痕跡，一起回憶美好時光」。

▲▼桃園機場前身，40年前「桃園中正機場」樣貌。（圖／桃機提供）

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▲當年桃園中正機場鳥瞰實景，周邊土地未開發、多為稻田。（圖／桃機提供）

桃機即日起至12月08日止，徵集懷舊照片，不限主題，無論建築、航機、事件或人物等，只要於活動網頁上傳與桃園機場相關照片或參加投票，就有機會把禮券、環宇商務禮遇通關體驗、桃園機場限定版行動電源、隨身碟等精選好禮帶回家。

▲▼桃園機場前身，40年前「桃園中正機場」樣貌。（圖／桃機提供）

▲中正機場第一航廈於民國68年2月26日啟用，圖為桃園中正機場出境大廳一景。（圖／桃機提供）

桃機公司總經理林祥生表示，桃園國際機場作為台灣連結世界的門戶，不管是期待已久的出國旅行、商務出差或是海外歸國，機場都是大家拍照留念的場域，這幾年來更一直是國人的熱門打卡景點之一。他說，這是機場公司舉辦徵集活動的發想原點，「希望能結合網路社群等元素，提供國人一個分享機場回憶的平台」，同時也期望藉由大量的圖片，讓大家回顧桃園機場演進，看看機場軟硬體在這些年裡，發生了那些變化。

▲▼桃園機場前身，40年前「桃園中正機場」樣貌。（圖／桃機提供）

▲▼當年中正機場免稅商店。（圖／桃機提供）

▲▼桃園機場前身，40年前「桃園中正機場」樣貌。（圖／桃機提供）

目前網站內已經有許多從機場各單位蒐集而來的懷舊照片，包括員工初為人父時帶小孩參觀航空科學館、員工當時還是小學生來機場參訪十大建設等珍貴留影。這些照片不但忠實紀錄當時「中正機場」的風貌，更有許多不復見的人文風景，例如以前的巴士、計程車等，充滿回憶的照片，讓人彷彿回到當年的時光。

▲▼桃園機場前身，40年前「桃園中正機場」樣貌。（圖／桃機提供）

▲中正機場入境大廳，接機民眾等候親友之情形。（圖／桃機提供）

參與「回憶之旅–桃機懷舊照片徵集」活動，只要上傳照片及300字以內的敘述，上傳成功即有機會獲得桃園機場限定版行動電源，人氣最高前三名更可分別獲得新台幣5000元、4000元及 3000元禮券，特別獎則會致贈環宇商務禮遇通關體驗。

另外，參加票選的網友則有機會抽中超商禮券、桃園機場40周年限量明信片、隨身碟等精美贈品。（活動網址：https://www.taoyuan-airport-40years.com.tw/photos/photo_list

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