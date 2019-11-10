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直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

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▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲關西服務區重新開幕大升級，28個櫃位有一半是新的。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

關西服務區全新再升級！引進14個令人耳目一新的新專櫃，除了有國道3號第一家麥當勞、首度在服務區進駐拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin專櫃外，更特別與韓國大保集團合作，同步販售在韓國服務區最夯的零食餅乾，民眾不用出國，直接可以買到韓國人氣商品。

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

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▲關西服務區打造更大、更明亮的用餐空間。（圖／記者賴文萱攝）

10月底重新開幕的關西服務區，目前共有28個櫃位，其中有14家文具、服飾、農產品、餐飲、速食、韓國美食、伴手禮等新櫃是全新進駐。

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲關西服務區28家專櫃一覽。（圖／記者賴文萱攝）

關西服務區28家專櫃一覽
1.烤樂吧
2.熊厚呷
3.關西便當
4.大戶井
5.三商巧福
6.韓讚閣
7.鮮五丼
8.豪品服飾
9.勝明文具（拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin專櫃）
10.Dailo服務
11.手信坊
12.寶泉
13.小林煎餅
14.新復珍
15.關北紅豆餅
16.舞斗米
17.京畿道魷魚
18.日出茶太
19.阿水伯豆花
20.哈根達斯
21.甘心樂意（GODLOVE）
22.龍情花生
23.米哥烘培坊
24.新東陽超商
25.西雅圖品咖啡
26.麥當勞
27.農甜味
28.臻好食客棧

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲麥當勞進駐關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

包括首度在服務區進駐拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin專櫃、國道3號第一家麥當勞、米哥烘焙坊，還有在地品牌新復珍餅店、龍情花生及販售產地直送自然農法新鮮蔬果和現磨純果汁的「農甜味市集」，共有28個豐富多樣櫃位。

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲在關西服務區休息時，也可以逛逛拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin專櫃。（圖／記者賴文萱攝）

其中，這次關西服務區特別與韓國大保集團合作同步販售韓國服務區最夯的糖果、餅乾及美食，讓用路人不用出國，也可以吃到韓國人氣商品。

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼韓國大保集團在關西服務區販售韓國服務區最夯的糖果、餅乾及美食。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

為服務越來越多素食的消費者，新東陽也在國道首創與佛光大學健康與創意蔬食產業學系產學合作，於區站內超商推出「蔬・食樂」五辛素自助蔬食，強調當令食材，餐餐現做，滿足用路人不同的餐飲需求。

在改裝進化空間部分，用綠建築為概念打造「生態、節能、減廢、健康」的服務區，區站內採用新竹在地春池玻璃用回收螢幕製成的節能磚，並運用格柵與植生牆的綠建築工法，兼具採光和遮蔭功能。騎樓外推後讓有著大面落地窗的「花迎光林客席區」營造更寬敞明亮舒適的用餐環境。

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼關西服務區裝潢大升級。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

除了裝潢與購物升級，關西服務區還推出多項首創的貼心服務，包括「國道愛心漂傘」，也將105間廁所全面更新為免治馬桶，更有為有毛孩子的用路人提供一個結合戶外DOG RUN的室內寵物共餐區。

在關西服務區2樓，也規劃以北二高為展出主題的「國道‧綠廊道－從齊柏林看見國道建設」攝影展，展期從即日起至2020/01/05止。

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼關西服務區2樓有從齊柏林看見國道建設期間限定特展。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼關西服務區。（圖／記者賴文萱攝）

新東陽民國89年即以客家文化為主軸經營關西服務區，創造一區站一特色；民國100年再度接手經營則成為實踐高公局庶民餐飲政策的領頭羊，8年來關西便當已成為來關西必吃的排隊平價美食。這次新東陽以「關西萬花桐 遶尞（客語發音ㄌㄧㄠ，遊玩之意）好in景」為主題，再度取得經營權，斥資超過1.2億改裝以「B.E.S.T」為核心目標，打造「Bountiful（豐富的）、Evolutionary（進化的）、Social practice（社會實踐）、Together（同樂）」，要讓用路人體驗到更美好的關西服務區。

另外，明年農曆春節前新東陽清水服務區將與中日本EXIS公司，在3樓的幸福天空廣場打造日本專區「Area Japan」，導入日本特色產品與美食。

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關西服務區國道服務區服務區美食新東陽

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