桃機新塔台12/16正式啟用！內部大直擊　「野柳女王頭」造型成新亮點

▲桃園機場新塔台將於12月16日正式啟用。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場新塔台以野柳女王頭為造型設計，建築高度達65公尺，比起舊塔台還高1.4倍，視野通視性更好。交通部長林佳龍12日下午前來視察，也宣布將於12月16日啟用，未來除了將增進飛航服務效率，可應付未來20年每天起降1200架次的需求，也將成為桃園機場新亮點。

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▲桃園機場新塔台（右）比舊塔台（左）還高1.4倍，視野通視性更好。（圖／記者賴文萱攝）

桃機塔台自民國68年啟用，初期每日航行輛不到100架次，但目前已成長到每日超過730架次，是當初初期啟用的8倍。為滿足機場未來航行量成長需求，及建設支援塔台作業的整體園區，新塔台自102年展開規劃設計、105年5月動工興建，並於今年底完工，總計畫經費12.7億。

塔台園區位於機場中心，介於第一及第二航廈間，設計理念融合兩座航廈的造型特色，並以野柳女王頭為設計靈感，遠眺及守護旅客的安全，呈現航管作業特性。

▲▼林佳龍視察新塔台，並宣布將於12月16日正式啟用。（圖／記者呂佳賢攝）

塔台西面以幾何折線與銀色金屬材質呼應第二航廈的剛性外型和顏色，東面則以曲面與白牆銜接第一航廈的柔和與外觀。新塔台建物高62公尺，再加上屋頂天線3公尺，整體高度達65公尺，包含建物62公尺、屋頂天線3公尺及附屬群樓。

▲▼桃機新塔台內部空間也擴大許多，視野更加遼闊，座位也不較舊塔台狹窄。（圖／記者賴文萱攝）

另外，參考國際間高運量機場作業發展趨勢，新塔台也引進整合型塔台航管自動化系統，同時在園區內建置360度塔台模擬機。

▲▼新塔台建置360度模擬機系統，可模擬國内各機場場景及各種災害情況。（圖／記者呂佳賢攝）

直徑8公尺、高度2.9公尺的360度模擬機系統，可模擬國内各機場場景，並依據訓練目的設計訓練題材，將各機場發生過之特殊案例及天候變化模擬實際場景，強化塔台管制員對各類情境之應變能力。

▲▼桃機舊塔台高度較低，在新塔台啟用後6個月將評估拆除。（圖／記者賴文萱攝）

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