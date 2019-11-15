雲縣流感疫苗開打　長者加碼肺炎鏈球菌免費施打

記者蔡佩旻／雲林報導

目前夏季流感持續，雲林縣衛局2019年至今獲通報類流感有127例，88例為確診，其中有8例為65歲以上長者併發其他症狀死亡，民眾不可輕忽，雲林縣因高齡化現象，縣府特別加購肺癌連球菌疫苗，加碼縣內65歲以上長者可同時免費施打肺癌連球菌疫苗。

▲公費流感疫苗15日起分階段開打，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。（圖／記者蔡佩旻攝）

公費流感疫苗2019年首度由三價升級為四價疫苗，四價疫苗相較三價疫苗除了多1種B型疫苗株之外，四價疫苗不分成人、幼兒劑型，均以單一劑型0.5mL接種，3歲以下幼兒接種四價疫苗無須減半；因世界衛生組織延遲選株造成疫苗廠供貨時程延後，流感疫苗接種對象將採分批接種。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，有別於其他縣市長者需75歲以上才有免費施打肺炎鏈球菌疫苗資格，雲林縣針對65歲至74歲長輩加購4500劑23價肺炎鏈球菌疫苗配合流感疫苗一同施打，提高長者對於肺炎免疫力，左手施打流感疫苗右手可同實施打肺炎鏈球菌疫苗。

▲雲林縣針對65歲至74歲長輩加購肺炎鏈球菌疫苗配合流感疫苗一同施打，提高長者對於肺炎免疫力。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣政府衛生局長曾春美表示，流感疫苗接種對象將採分批接種，施打時程分別為，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象，施打期程的延後不影響免疫力，民眾只要按接種時程完成疫苗接種，即可於流感高峰期前獲得足夠保護力。

雲林縣長張麗善提醒，未具公費接種資格的民眾，亦可自費接種一劑流感疫苗保護自己及家人，提升群體保護力，符合公費接種的民眾在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。

校園學童流感疫苗接種由衛生單位與學校協調安排時間，分階符合資格民眾按接種時程，攜帶身分證或兒童保健手冊及健保IC卡至各地合約醫療院所或衛生所完成接種，合約醫療院所配置點可至流感一網通( https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢。如有流感疫苗相關疑問，可參閱疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922或雲林縣衛生局防疫專線05-5345811洽詢。

▲雲林縣公費流感疫苗15日起分階段開打，第一階段校園學童流感疫苗接種由衛生單位與學校協調安排時間。（圖／記者蔡佩旻攝）

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